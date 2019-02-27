Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Пакистаном, Индией и Афганистаном

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не совершать полёты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Как подчёркивает РБК, в ведомстве сообщили, что причиной для этого стал конфликт индийских и пакистанских ВВС, в результате которого было сбито два военных самолёта, а воздушное пространство этих стран закрыто.

Все авиарейсы, следующие в Юго-Восточную Азию, начнут направлять по новым безопасным маршрутам, но их только предстоит утвердить. А пока туристам, вылетающим, например, в Таиланд и Вьетнам, надо быть готовым к задержкам рейсов. Время действия запрета на полёты полностью зависит от того, как быстро конфликт между Индией и Пакистаном разрешится на дипломатическом уровне. В свою очередь, директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» заявила, что в настоящий момент АТОР прорабатывает обращения от россиян, находящихся в регионе Юго-Восточной Азии.

В МИД России, между тем, выразили обеспокоенность обострением ситуации вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил НСН, что влезать в такие конфликты, как индо-пакистанский нельзя без точного понимания для чего ты это делаешь.