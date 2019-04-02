Договорилась с Коломойским. Почему Тимошенко уступила Зеленскому второй тур выборов

Эксперты в эфире НСН рассказали, почему выход Тимошенко из президентской гонки стал неожиданностью для всех.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выбывает из гонки с результатом 13,39% голосов. Министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что результаты обжалованию не подлежат, за исключением отдельных участков. Такие данные привела Центральная избирательная комиссия Украины.

Экс-премьер не ожидала такого расклада. Она планировала выйти во второй тур президентских выборов на Украине вместе с Владимиром Зеленским. Политик представила данные опроса ее команды. «Зеленский имеет 20,89%, Петр Алексеевич, и для меня это было немного неожиданно, имеет 15% с копейками. А мы имеем 31% с копейками», - сказала Тимошенко в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН заявил, что сомневается в итогах первого тура, так как у Тимошенко были все шансы составить компанию Порошенко во втором туре. По мнению эксперта, лидер партии «Батькивщина» сама отказалась от выхода во второй тур в пользу Зеленского.

«На Украине сейчас никто не готовится побеждать за счет голосов избирателей. Все готовятся побеждать за счет махинаций и фальсификаций. И, если Игорю Коломойскому (украинскому бизнесмену – прим. НСН) удалось договориться с Юлией Тимошенко – а мы этого не знаем, - то Зеленского во второй тур пропустят. А если не удалось, то он туда может попасть только чудом – в результате случайно сложившихся обстоятельств. Потому что когда одни комиссии будут считать «за» Тимошенко, другие – «за» Порошенко, они с легкостью объяснят, почему во второй тур не попал Зеленский», - предположил Ищенко.

Неожиданные итоги выборов удивили многих политологов. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе сотметил, что до последнего висел в воздухе вопрос, кто из политиков попадет во второй тур.

«Кто будет (на второй позиции) Тимошенко или Порошенко, как говорится, спорили до последнего дня. Это действительно было незапрограммировано. Многие говорили, что проходит Тимошенко. Такие разговоры были: и раскладки показывали, и расчет», - напомнил собеседник НСН.

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов, такие данные приводит ЦИК Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко получил результат - 15,93%. Таким образом, оба кандидата выходят во второй тур. Остальные претенденты потеряли шансы при любых результатах оставшихся необработанных бюллетеней.