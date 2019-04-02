Договорилась с Коломойским. Почему Тимошенко уступила Зеленскому второй тур выборов

Эксперты в эфире НСН рассказали, почему выход Тимошенко из президентской гонки стал неожиданностью для всех.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выбывает из гонки с результатом 13,39% голосов. Министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что результаты обжалованию не подлежат, за исключением отдельных участков. Такие данные привела Центральная избирательная комиссия Украины.
Экс-премьер не ожидала такого расклада. Она планировала выйти во второй тур президентских выборов на Украине вместе с Владимиром Зеленским. Политик представила данные опроса ее команды. «Зеленский имеет 20,89%, Петр Алексеевич, и для меня это было немного неожиданно, имеет 15% с копейками. А мы имеем 31% с копейками», - сказала Тимошенко в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН заявил, что сомневается в итогах первого тура, так как у Тимошенко были все шансы составить компанию Порошенко во втором туре. По мнению эксперта, лидер партии «Батькивщина» сама отказалась от выхода во второй тур в пользу Зеленского.
«На Украине сейчас никто не готовится побеждать за счет голосов избирателей. Все готовятся побеждать за счет махинаций и фальсификаций. И, если Игорю Коломойскому (украинскому бизнесмену – прим. НСН) удалось договориться с Юлией Тимошенко – а мы этого не знаем, - то Зеленского во второй тур пропустят. А если не удалось, то он туда может попасть только чудом – в результате случайно сложившихся обстоятельств. Потому что когда одни комиссии будут считать «за» Тимошенко, другие – «за» Порошенко, они с легкостью объяснят, почему во второй тур не попал Зеленский», - предположил Ищенко.
«Кто будет (на второй позиции) Тимошенко или Порошенко, как говорится, спорили до последнего дня. Это действительно было незапрограммировано. Многие говорили, что проходит Тимошенко. Такие разговоры были: и раскладки показывали, и расчет», - напомнил собеседник НСН.
Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов, такие данные приводит ЦИК Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко получил результат - 15,93%. Таким образом, оба кандидата выходят во второй тур. Остальные претенденты потеряли шансы при любых результатах оставшихся необработанных бюллетеней.