Весёлый шоумен легко обошёл серьёзных политиков

Кадр из телепрограммы "Квартал-95"

Анекдотические, но вполне закономерные результаты первого тура президентских выборов на Украине.

Уверенное лидерство завоевал по их итогам артист и бизнесмен от искусства Владимир Зеленский. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, полученным после обработки 90% бюллетеней, Зеленский заручился поддержкой 30,26% пришедших на выборы. Действующий президент Петр Порошенко пришел вторым с почти двукратным отставанием – 15,99%. Вечно вторая «газовая принцесса» Юлия Тимошенко на этот раз заняла третье место – 13,35%. Порошенко буквально пролез во второй тур с позорным для себя результатом, даже несмотря на все административные козыри. А в том, что он ими откровенно злоупотреблял, убедились и европейские наблюдатели, весьма лояльные к действующему главе Украины.

Нарушения Петром Порошенко одного из ключевых документов ОБСЕ усмотрело Бюро по демократическим институтам и правам человека. В предварительном докладе миссии международных наблюдателей на украинских выборах, выдержки из которого приводит ТАСС, отмечается, что «публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года». Бюро также обратило внимание на финансовое стимулирование избирателей со стороны действующей власти.

Кто бы ни оказался в итоге на посту президента Украины, наследство ему остается незавидное. Рост цен буквально на все, падение курса гривны, многомиллиардные долги перед МВФ и всеохватывающая коррупция. По данным института Gallup, которые приводит Economist, только 9% украинцев верят своему правительству, а 91% считает, что оно насквозь коррумпировано – степень доверия к власти ниже, чем в любой другой стране. После обретения независимости на Украине трижды сменилась форма организации власти, но это не решило проблему олигархии, не способствовало формированию независимой судебной системы. Для обеспечения порядка и стабильности в стране не хватает эффективных систем. Отношения между президентом, парламентом и премьер-министром весьма запутанные, в итоге идет бесконечная борьба за власть, - добавляют китайские СМИ.

Выводы из итогов голосования по-украински зарубежные СМИ делают разные и не всегда убедительные. Так, одна из крупнейший французских газет Le Monde считает Порошенко «уходящим президентом». «Торопиться не надо», - напрашивается ответ. Рычаги влияния на ситуацию Петр Порошенко не утратил, во всяком случае, пока. Вопрос лишь в том, насколько эффективно он сумеет их применить за ближайшие три недели. Зеленский и Порошенко сойдутся во втором туре 21 апреля.

Всеволод Нерознак