Выход Порошенко во второй тур назвали неожиданным

Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН рассказал, что в стране сохраняется интрига относительно победителя на выборах президента.

По данным экзитполов, шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выйдут во второй тур президентских выборов, который может состояться 21 апреля.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что для многих политологов позиция Порошенко на второй строчке оказалась неожиданной. (слушайте аудио).

«Кто будет (на второй позиции) Тимошенко или Порошенко, как говорится, спорили до последнего дня. Это действительно было незапрограммировано. Многие говорили, что проходит Тимошенко. Такие разговоры были: и раскладки показывали, и расчет. Кто выиграет окончательно – это однозначно интрига», - подчеркнул Охрименко.

Если победу в выборах одержит Зеленский, предположил политолог, олигархи примут меры, чтобы подчинить его своему влиянию.

«Если на сегодняшний момент главные украинские олигархи увидят, что Зеленский выиграет, они, скорее всего, захотят, чтобы он был ручным. Удастся им или нет – это сложно сказать, но может и получиться. Потому что Ющенко, как пример, когда приходил, была большая эйфория, что он сформирует свою команду. У Ющенко своей команды не было, тем или другим олигархам от этого не легче. Фактически такая ситуация существует», - добавил политолог.



В настоящее время ЦИК Украины обработала 55,5% бюллетеней. Лидерскую позицию занимает Владимир Зеленский с 30,25% голосов, на втором месте расположился Петр Порошенко — 16,54%, тройку замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,09%.