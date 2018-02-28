Дважды дравшийся с Жириновским депутат похвалил Собчак

Андрей Савельев, который дважды вступал в стычку с Жириновским, объяснил, почему Жириновский не прекращает одиозно себя вести.

Во время телевизионных дебатов кандидат в президенты Ксения Собчак плеснула водой в лицо своему оппоненту, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В ответ на это он разразился нецензурной бранью.

Инцидент начался во время выступления другого кандидата — Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР перебил его, Собчак призвала его к спокойствию, после чего Жириновский начал оскорблять журналистку.

Бывший депутат Госдумы РФ от партии «Родина» Андрей Савельев, дважды подравшийся с Жириновским, сначала в эфире, а спустя несколько лет в Госдуме, в беседе с НСН одобрил поведение Собчак. Он объяснил, почему поведение лидера либерально-демократической партии не мешает ему регулярно идти в качестве кандидата на выборы главы государства (слушайте аудио).

«По-моему, ненормальность у Жириновского прослеживается уже давно, именно поэтому он и находится в политической элите. Там его ненормальность считается нормой. И многие из тех, кто ведёт себя несколько иначе, мечтали бы вести себя как Жириновский. Какова власть, таковы у нас и кандидаты в президенты. Жириновский отбирает своего низкосортного избирателя, на него и ориентируется. Тех силёнок, которые у него были раньше, уже нет, пороха нет, он уже тяжело больной человек, и ему давно надо бы на покой. Но Кремль требует, он и идёт на эти выборы. Потому что голоса надо как-то забрать у оппозиционных кандидатов, вот он и забирает», — объяснил экс-парламентарий.

К этому он добавил, что произошедшая перепалка никак не скажется на рейтинге её участников.

«На рейтинге кандидатов это никак не скажется. Потому что у Жириновского не отнять его “жириновцев”. У Собчак избиратель крайне неопытный, поэтому он останется при ней», — заключил Савельев.

Напомним, что это далеко не первый случай неэтичного поведения Жириновского на публике. Так, в эфире программы «Один на один» в 1995 году лидер ЛДПР плеснул соком в лицо тогдашнему нижегородскому губернатору Борису Немцову. Его противник ответил тем же, но Жириновский увернулся.