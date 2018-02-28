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Политика

«Эксперты Путина»: Стакан воды Собчак не перебьет стакан сока Жириновского

28 Февраля 2018 в 18:35
«Эксперты Путина»: Стакан воды Собчак не перебьет стакан сока Жириновского
Глеб Кузнецов в эфире НСН вспомнил легендарную стычку лидера ЛДПР с Борисом Немцовым.

Во время телевизионных дебатов кандидат в президенты Ксения Собчак плеснула водой в лицо своему оппоненту, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В ответ на это либерал-демократ нецензурно оскорбил конкурентку.

Стычка Собчак и Жириновского повысит интерес к предвыборным дебатам, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Говорили, что дебаты у нас скучно проходят. А на самом деле – весело. Я думаю, это, вообще, вызовет интерес к дебатам, рейтинги у них возрастут. Получается, их основным нервом будет противостояние двух ярких политиков – Ксении Собчак и Жириновского. Их электораты не пересекаются, так что они будут бороться не друг с другом, а за электораты своих конкурентов. Посмотрим, сможет ли кто-то им в этом смысле составить компанию, быть ярким, вызвать интерес, который сейчас вызвала их стычка», - сказал он.

Политолог вспомнил, как в 1995 году во время дебатов Жириновский облил соком тогдашнего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Однако он считает, что Собчак повторила выходку Жириновского ненарочно.

«Стакан воды – это выглядит таким цитированием того, что было 20 лет назад, когда проходили дебаты Немцова с Жириновским. Как технологический ход это достаточно удачно, но той роли в истории российской политики, какой имел разговор Жириновского с Немцовым, этот стакан воды, конечно, не сыграет. Думаю, это ее импровизация. Собчак это сделала не потому, что планировала так разыграть по нотам, а потому что представилась возможность. Ее понять можно, потому что Владимир Вольфович совсем в неприличные оскорбления пустился», - заметил он.

Ранее Глеб Кузнецов высказал НСН мнение, что теледебаты получились скандальными но не содержательными.

Экспертный институт социальных исследований, основанный в марте 2017 года, ряд СМИ неоднократно называл «экспертной площадкой» нынешней Администрации президента РФ.

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