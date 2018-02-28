Соловьёв: Из-за мата Жириновского в эфире у Роскомнадзора могут быть претензии к нам

Телеведущий заявил НСН, что во время дебатов ясно показал свое отношение к словам лидера ЛДПР.

Перепалка в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты завершилась тем, что Ксения Собчак вылила на Жириновского стакан воды, а он обругал её матом. Напомним, что начался инцидент с того, что лидер ЛДПР перебил выступление своего оппонента Сергея Бабурина, а журналистка призвала его к порядку.

Телеведущий программы, в эфире которой проходили дебаты, Владимир Соловьёв рассказал НСН, чем чревато для его передачи подобное поведение кандидатов на пост главы государства (слушайте аудио).

«Это дебаты в прямом эфире. Поэтому Роскомнадзор имеет право сделать замечание, конечно, но это всё к ЦИК. Я не имею права вмешиваться. Но мат, конечно, мы запикаем. Но я даже комментировать не имею права, своё личное мнение я не имею права давать. Хотя, по-моему, во время дебатов я очень ясно высказал своё отношение», — заявил Соловьёв.

Напомним, Соловьёв пытался унять оппонентов и призвать уважать, если не друг друга, то хотя бы своих избирателей. Как отметил член штаба Ксении Собчак Антон Красовский, Владимир Жириновский ведет себя одинаково последние 32 года. «Однако когда Владимир Вольфович хамит мужчинам, к этому привыкли. Никто же не даст в морду Владимиру Вольфовичу, он ходит с охраной, как известно. С женщинами по какой-то, видимо, своей природной привычке он ведет себя еще более разнузданно», — цитирует Ura.ru сторонника телеведущей.