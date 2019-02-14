Кто управляет экономикой РФ? Эксперт раскритиковал политику Силуанова по санкциям

ФОТО: Антон Силуанов // РИА Новости

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова задался вопросом в эфире НСН, кто на самом деле управляет экономикой России.

Новые санкции США против госдолга России, внесённые на рассмотрение американским Сенатом, станут «выстрелом себе в ногу» для Вашингтона, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Как сообщает Rambler News Service, глава Минфина пояснил, что сейчас наблюдается высокий интерес иностранных инвесторов к российскому долгу, и, введя ограничения, США нанесут удар сами себе. Также он добавил, что на случай новых санкций в отношении банковского сектора в стране уже есть необходимая база реагирования.

Финансовая политика, проводимая Силуановым, оставляет желать лучшего, заметил в эфире НСН председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. Если бы Минфин учитывал риск введения новых санкций, ситуация могла быть другой.

«Отчасти он, конечно, прав. Но он неправ в том, что должен был заранее предвидеть все эти вещи и как-то иначе выстраивать свою финансовую политику. Посмотрите, какие амбициозные планы по части размещения российского долга на финансовом рынке! Совершенно несуразные суммы: 2,5 триллиона рублей облигаций финансового займа планирует разместить Минфин. Разве он не понимал, что будут санкции, что не допустят такого на Западе? Поэтому совершенно по-другому надо было выстаивать финансовую политику», — заявил экономист.

Более того, остаётся неясным, какие именно ограничения будут предусмотрены США, отметил собеседник НСН. Однако, по его мнению, до «выстрела себе в ногу» Вашингтон не дойдёт.

«Мы ещё не знаем, в каком виде будут санкции по российскому госдолгу. Скажем, это может быть запрет на покупку новых бумаг, запрет на работу с уже купленными долговыми бумагами. Правда, если второй вариант, это точно выстрел в ногу. Я не думаю, что они до этого безумия дойдут», — заметил Катасонов.

Но главное, по мнению собеседника НСН, российская экономика должна опираться не на внешние заимствования, а на собственные ресурсы. Те самые, что утекают миллионами за границу.

«Но я вообще не думаю, что нам нужны все эти внешние займы. И никак до Силуанова это не дойдёт. Нам надо опираться на внутренние источники, зачем нам всё время от кого-то зависеть? То мы зависим от волатильности цен на чёрное золото, то от волатильности валютного курса рубля к доллару, то эти экономические санкции. В конце концов, кто управляет российской экономикой? Трамп или министр Мнучин? Или всё-таки у нас есть свои какие-то руководители? Безусловно, что 2,5 триллиона рублей они не смогут собрать за счёт российских инвесторов. Главное, что у нас деньги есть, но они всё время утекают через дырявое ведро: потому что у нас нет ограничений и запретов на трансграничное движение капиталов. Посмотрите, данные ЦБ РФ за январь этого года: более 10 миллиардов долларов — чистый отток частного капитала. Если бы мы заткнули эту дыру, нам никакие внешние заимствования были не нужны», — заключил экономист.

Напомним, что накануне сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России. В документе отдельным блоком предусмотрены ограничительные меры «за агрессию против Украины». Конгрессмены хотят наложить санкции, в том числе, на сотрудников ФСБ, которые участвовали в захвате трёх кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Также санкции предполагаются и против судостроительного сектора России, если в будущем будет нарушена свобода навигации. Помимо этого законопроект предусматривает ограничения для инвесторов на сделки с российским госдолгом и ограничительные меры против отечественных энергетических компаний и банков.







