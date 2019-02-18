Санкции ЕС – маркеры для России. Что ждать после слов Могерини?

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Политолог заявил НСН, что нельзя понимать однозначно заявление верховного представителя ЕС о том, что санкции не вечны.

Санкции Евросоюза против России не должны оставаться вечно, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет ТАСС. Однако, по её словам, сейчас для снятия ограничительных мер не самое подходящее время.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН призвал не переоценивать значимость слов Могерини, так как Европа, по его словам, находится в непростом положении. С одной стороны, санкции создают ей же массу неудобств, с другой — это инструмент воздействия на Россию.

«Очевидно, что и ЕС, и его члены тяготятся санкциями, как в экономическом плане, так и в политическом. Это малоприятно, неудобно, да, к тому же, малоэффективно. Но санкции являются маркерами, по которым хотят направить Россию, чтобы формировать её поведение. Для этого выстраивается цепь красных флажков, за которые Россия не должна заступать, даже если будет защищать свои интересы. Надо оценивать это заявление взвешенно, понимая всю значимость этих слов, приходящую их ценность, и вместе с тем, понимая сложность и заинтересованность наших европейских партнёров», — заметил Воронов.

Добавим, также Федерика Могерини сообщила, что решение ЕС по новому пакету санкций будет принято в ближайшие недели. По её словам, речь пойдёт о включении в чёрный список ЕС восьми человек, причастных к инциденту в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября украинские корабли вошли в территориальные воды России в Керченском проливе. На требование российской стороны остановиться они не ответили, произошло задержание суден и их экипажей с применением оружия.