Эксперт рассказал, какие санкции ЕС применит к России

Эксперт РАН заявил НСН, что Евросоюз применит к России более жесткие меры наказания, чем США. Эксперт РАН заявил НСН, что Евросоюз применит к России более жесткие меры наказания, чем США.

Решение о введении санкций против России Евросоюз принял из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, РИА «Новости».«Решение уже принято на соответствующем уровне», - сказала Кнайсль. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила о том, что Германия поддерживает антироссийские санкции, главное, чтобы они были согласованными.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН размышлял о возможном характере европейских экономических санкций против России. Он отметил, что на подготавливаемый документ влияют многие факторы.

«Евросоюз давно собирался ввести санкции после инцидента в Керченском проливе. Европейцы долго судили-рядили. Заявление представители ЕС сделали после того, как США объявили о введении своих экономических мер воздействия на Россию. У США риторика была громкая, но был принят, я бы сказал, лайтовый вариант документа. Никаких «адовых» санкций, о которых много говорили ранее.

Евросоюз готовил свой документ параллельно с Соединенными Штатами. Но в ЕС разброс мнений гораздо больше. Европейские эксперты пытаются выработать для себя оптимальную формулу санкционного списка, но остается вопросом, что в нем будет», - считает собеседник НСН.

По мнению Константина Воронова, на решение представителей Евросообщества влияет и характер американских антироссийских санкций и внешние политические процессы.

«Речь о событии, которое намечается на Украине – президентские выборы. Поэтому, думаю, что Ес подготовит документ немного жестче, чем США, но мягче, чем задумывалось», - заявил Воронов.

Ранее бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе НСН развенчал «смягчение» санкций США в отношении российских банков



