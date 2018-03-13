Конфликт исчерпан. В ОБСЕ планируют поставить точку в противостоянии в Донбассе

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Спецпредставитель организации рассказал о расчетах ОБСЕ в части конфликта, продолжающегося с 2014 года.

Противодействие сторон в конфликте в Донбассе, который длится уже четвертый год, по расчетам Организации по безопасности сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должно быть остановлено до конца 2018 года. Такие намерения озвучил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в интервью белорусскому порталу tut.by.



«И сейчас я действительно надеюсь, что стороны проявят политическую волю, и мы в течение года сможем, наконец, поставить точку в этом конфликте», - отметил он.

Также Сайдик отметил, что ОБСЕ пытается способствовать решению важных для мирного населения Донбасса вопросов, которые касаются водоснабжения, электроснабжения и подачи газа.

Отметим, что еще в середине декабря 2017 года наблюдатели ОБСЕ констатировали, что спустя 3,5 года конфликт на востоке Украины находится дальше от разрешения, чем когда-либо. По данным ООН, жертвами конфликта за эти годы стали более десяти тысяч человек.

Как заявлял ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, проблема урегулирования в Донбассе заключается не в Минских соглашениях, а в отсутствии политической воли для их выполнения, пишет RT.

Ранее сообщалось, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса Киев может начать новую военную операцию на территории региона. Офицер управления правового обеспечения Генштаба украинской армии Юрий Бобров заявил, что для этого необходимо отдельное решение, передают «Украинские новости».

Также в сети появлялись сообщения рассказывали о планах Порошенко «быстро зачистить» Донбасс, сообщает Газета.ру.

В эфире НСН писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин заявил, что новая военная операция в Донбассе приведет к колоссальным жертвам и станет причиной гуманитарной катастрофы.

«В случае реальной эскалации, очевидно, что это сложнейшая и чреватая многотысячными потерями ситуация. Общеизвестно, что армия ДНР – это 26 тысяч человек, армия ЛНР – примерно 16 тысяч человек. А группировка Украины – порядка 100тысяч человек, и они могут ее еще усилить. В сущности все готовы, все имеют представление, но Россия и наблюдатели российские и мировые должны понимать, что стоят на пороге очередной и возможно куда более страшной гуманитарной катастрофы, чем та, что имела место в 2015-2016 годах», - заявил он.

Накануне сообщалось, что Киев хочет заставить просить прощения жителей Донбасса и Крыма. О подготовке такого законопроекта сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко. Для тех, кто согласится прийти с повинной, предусмотрено альтернативное наказание в виде ограничения в гражданских правах, запрета на работу в органах власти и участия в выборах,