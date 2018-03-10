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Стало известно о планах Порошенко «быстро зачистить Донбасс»

10 Марта 2018 в 18:02
Стало известно о планах Порошенко «быстро зачистить Донбасс»

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести в Донбассе «быструю зачистку». Намерения украинского лидера раскрыл на своей страничке в Facebook  блогер Мартин Брест.

«План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть"», — написал Брест после закрытой встречи Порошенко с представителями интернет-сообщества.

Также он посоветовал ополченцам ДНР и ЛНР не рассчитывать на амнистию на Украине.

20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Территории ЛНР и ДНР в документе называются «временно оккупированными Россией».

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