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В ОБСЕ назвали сроки завершения конфликта в Донбассе

13 Марта 2018 в 07:58
В ОБСЕ назвали сроки завершения конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе может быть решен в течение этого года. Такое мнение озвучил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, если бы у него не было надежды на решение этого конфликта, тогда «надо было бы паковать чемоданы и возвращаться домой», пишет RT. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что проблема урегулирования на юго-востоке Украины заключается не в Минских соглашениях, а в отсутствии политической воли для их выполнения.

Ранее сообщалось, что в Киеве готовят законопроект о прощении жителей Донбасса и Крыма. О подготовке документа сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко. Для тех, кто согласится прийти с повинной, предусмотрено альтернативное наказание в виде ограничения в гражданских правах, запрета на работу в органах власти и участия в выборах, передаёт  Газета.ру. В ДНР назвали инициативу «больными фантазиями». 

 

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