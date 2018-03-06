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Прилепин: Новая военная операция Киева в Донбассе приведет к гуманитарной катастрофе

6 Марта 2018 в 19:35
Прилепин: Новая военная операция Киева в Донбассе приведет к гуманитарной катастрофе
Захар Прилепин рассказал о многотысячных жертвах, к которым могут привести новые военные действия на юго-востоке Украины.

Офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Бобров заявил, что президент Украины Петр Порошенко своим указом может санкционировать в ближайшее время новую военную операцию на юго-востоке страны, передают РИА Новости.

В эфире НСН писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин заявил, что новая военная операция в Донбассе приведет к колоссальным жертвам и станет причиной гуманитарной катастрофы (слушайте аудио).

«Во-первых, это нужно воспринимать как реакцию США на послание президента Путина. Это первое. Во-вторых, в таких ситуациях сложно прогнозировать. Хотя, в случае реальной эскалации очевидно, что это сложнейшая и чреватая многотысячными потерями ситуация. Общеизвестно, что армия ДНР – это 26 тысяч человек, армия ЛНР – примерно 16 тысяч человек. А группировка Украины – порядка 100тысяч человек, и они могут ее еще усилить. В сущности все готовы, все имеют представление, но Россия и наблюдатели российские и мировые должны понимать, что стоят на пороге очередной и возможно куда более страшной гуманитарной катастрофы, чем та, что имела место в 2015-2016 годах», - заявил он.

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В своем выступлении Бобров также отметил, что действующая на территории Донбасса Антитеррористическая операция (АТО) и новая военная операция «не исключают одна другую».

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