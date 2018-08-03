Еще жестче и сокрушительнее. В США готовы новые санкции против России

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Проект закона об ограничительных мера в отношении Москвы направлен против политиков и бизнесменов, а также ограничивает американские инвестиции на рынке РФ.

США подготовили проект новых антироссийских санкций, которые могут стать самыми жесткими со времен начала политики экономических ограничений в отношении Москвы. Ранее сенаторы внесли в верхнюю палату американского конгресса соответствующий законопроект. Его подготовили трое демократов - Джин Шахин, Роберт Менендес и Бен Кардин, а также представители республиканской партии Линдси Грэм, Джон Маккейн и Кори Гарднер. Санкции, по данным Reuters, затронут российских политиков и бизнесменов, а также ограничат американские инвестиции на российском рынке.



Как отметил американский сенатор Линдси Грэм, США будут вводить «сокрушительные санкции» до тех пор, пока Россия «не прекратит свое существование и не перестанет вмешиваться в избирательный процесс США». Также разработчики законопроекта отмечают, что если Россия прекратит кибератаки, а также изменит политику в Сирии и на Украине, то они готовы снять ограничения с Москвы, пишет Газета.ру.

В эфире НСН глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв отметил, что оппоненты президента РФ «уже на протяжении двух лет пытается защитить изначально ложную версию о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году». «Это такой замкнутый круг, это ловушка, в которой оказались оппоненты Трампа, в которой оказались американские элиты, уже сейчас не в состоянии прервать этот замкнутый круг и выйти из этой логики обвинений в адрес России, сколь бы настоятельной эта логика не представлялась», — отметил Косачёв.

В то же время, западные аналитики предрекли обвал рубля на 15 процентов в случае, если США введут санкции против госдолга России. В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов отметил, что оценить вероятность введения новых американских санкций против России мешает то, что президент США Дональд Трамп довольно часто принимает спонтанные решения, которые зачастую идут вразрез с другими институтами американской власти.

«Один фактор, который затрудняет анализ, связан со спецификой принятия решений президентом США, который знаменит своей привычкой принимать резкие, не всегда прогнозируемые решения. С другой стороны, в ноябре 2018 года ожидаются промежуточные выборы в американский парламент, что будет способствовать политической деятельности и, в том числе, громким инициативам санкционного характера со стороны потенциальных сенаторов и конгрессменов», - заметил Хестанов.

Отметим, проект закона о новых экономических ограничениях в отношении РФ должны одобрить сенат и палата представителей конгресса, а затем документ передадут на подпись президенту США, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, весной этого года Конгресс США подготовил законопроект «Акт о солидарности с Великобританией против нарушений России». Документ предусматривал запрет любых финансовых операций, связанных с госдолгом РФ. Однако проект закона одобрения не получил, отмечает «Свободная Пресса».