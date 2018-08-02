Косачёв пожалел американцев из-за «российского вмешательства»

Глава комитета Совфеда по международным делам рассказал НСН, почему Госдеп США снова обвинил Россию в подрыве американской демократии.

Госдеп США поприветствовал блокировку 32 страниц и аккаунтов в социальной сети Facebook, которые якобы пытались повлиять на американских избирателей в преддверии промежуточных выборов в ноябре. При этом внешнеполитическое ведомство США выделило Россию, как источника подозрительной активности, пишет Life.ru, хотя Facebook не называл конкретных стран. По словам официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, заблокированные аккаунты разжигали «рознь и насилие» в Соединенных Штатах, сообщает Газета.ру. Науэрт добавила, что США больше не будут терпеть подрыва своей демократии со стороны России.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН назвал очередные обвинения со стороны Госдепа попыткой поддержать изначально ложную версию о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

«Американская власть, я в данном случае не имею в виду президента, но его оппонентов во власти, уже на протяжении двух лет пытается защитить изначально ложную версию о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. За эти без малого два года никаких серьезных доказательств не представлено. Есть определенные версии, но даже в случае если они в чем-то подтвердятся, это никоим образом не подтверждает причастность российского государства к подобному роду деятельности. В этих условиях, когда американская власть в своих голословных обвинениях в адрес России предстает во все более и более неприглядном свете, эту версию нужно обосновывать как-то еще. В качестве обоснования используется нынешняя избирательная кампания, подготовка к промежуточным выборам в Конгресс 6 ноября, и в контексте этой избирательной кампании через разные заявления и подобного рода публичные акции версия о перманентном российском вмешательстве поддерживается на плаву. Это тот случай, когда спекуляции фактически используются в качестве доказательной базы предыдущих спекуляций, так и не получивших подтверждения. Это такой замкнутый круг, это ловушка, в которой оказались оппоненты Трампа, в которой оказались американские элиты, уже сейчас не в состоянии прервать этот замкнутый круг и выйти из этой логики обвинений в адрес России, сколь бы настоятельной эта логика не представлялась», — отметил Косачёв.По словам сенатора, в ближайшее время можно ожидать учащение таких заявлений, по крайней мере, до тех пор, пока не пройдут промежуточные выборы в США. У российских законодателей такой внешнеполитический курс Штатов вызывает только сожаление.«В остающееся до 6 ноября время подобного рода заявлений мы увидим и услышим значительно больше. Тенденция точно не пойдет на спад, она будет усиливаться, но пока за этими заявлениями нет доказательной базы, относится к ним нужно исключительно, как к внутриполитическим разборкам США, которые имеют свою логику, но исключительно внутреннюю логику. Увы, они косвенно отравляют и не дают двигаться вперед отношениям между США и России. Это вызывает глубокое сожаление», — посетовал сенатор.Напомним, России приписывают вмешательство в президентские выборы США в 2016 году и способствование кандидатуре Дональда Трампа. Американские спецслужбы еще в январе 2017 года выступили с заключением, что лично президент РФ Владимир Путин скоординировал кампанию по влиянию на американских избирателей и сеянию раздора в обществе США. Россия все предъявленные ей бездоказательные обвинения отрицает, а президент США Дональд Трамп согласился с заключением американских спецслужб всего несколько недель назад.