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Экономика

Обвал рубля на 15% из-за санкций США назвали оптимистичным сценарием

2 Августа 2018 в 15:42
Обвал рубля на 15% из-за санкций США назвали оптимистичным сценарием
Советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» рассказал НСН, как санкции против российского госдолга могут повлечь за собой другие ограничительные меры.

Западные аналитики предрекли обвал рубля на 15 процентов в случае если США введут санкции против госдолга России. С таким прогнозом выступили эксперты Citi, рассматривающие худший вариант развития событий, пишет Bloomberg. По их данным, если американские санкции заставят держателей российских облигаций от них избавиться, курс российской валюты может упасть до 73 рублей за доллар США. Отметим, что в четверг, 2 августа американский доллар стоит чуть больше 63 рублей.

В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов заявил, что падение рубля на 15 процентов из-за санкций против госдолга РФ вполне реалистично, но вопрос в реалистичности самих санкций.

«К сожалению, политические решения достаточно сложно поддаются прогнозированию, потому что бывают неожиданные ужесточения санкций, но бывают и достаточно существенные смягчения. Вместе с тем, оценка 15-процентной девальвации рубля в случае реализации сценария обращения санкций на российский госдолг смотрится достаточно реалистичной.  Проблема в том, что если это произойдет, то, скорее всего, на этом санкционная динамика не остановится. Вслед за этим, скорее всего, последуют и другие ограничительные меры. И вот если это произойдет, тогда 15-процентная девальвация, пожалуй, окажется достаточно оптимистичным сценарием. Но произойдет это или нет, большой вопрос», — сказал экономист.

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По его словам, оценить вероятность введения новых американских санкций против России мешает  то, что президент США Дональд Трамп довольно часто принимает спонтанные решения, которые зачастую идут вразрез с другими институтами американской власти.

«Один фактор, который затрудняет анализ, связан со спецификой принятия решений президентом США, который знаменит своей привычкой принимать резкие, не всегда прогнозируемые решения. С другой стороны, в ноябре 2018 года ожидаются промежуточные выборы в американский парламент, что будет способствовать политической деятельности и, в том числе, громким инициативам санкционного характера со стороны потенциальных сенаторов и конгрессменов», — заметил Хестанов.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН напомнил американским политикам, что санкции против госдолга России ударят по мировой финансовой системе.
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