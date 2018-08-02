Обвал рубля на 15% из-за санкций США назвали оптимистичным сценарием

Советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» рассказал НСН, как санкции против российского госдолга могут повлечь за собой другие ограничительные меры.

Западные аналитики предрекли обвал рубля на 15 процентов в случае если США введут санкции против госдолга России. С таким прогнозом выступили эксперты Citi, рассматривающие худший вариант развития событий, пишет Bloomberg. По их данным, если американские санкции заставят держателей российских облигаций от них избавиться, курс российской валюты может упасть до 73 рублей за доллар США. Отметим, что в четверг, 2 августа американский доллар стоит чуть больше 63 рублей.

В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов заявил, что падение рубля на 15 процентов из-за санкций против госдолга РФ вполне реалистично, но вопрос в реалистичности самих санкций.

«К сожалению, политические решения достаточно сложно поддаются прогнозированию, потому что бывают неожиданные ужесточения санкций, но бывают и достаточно существенные смягчения. Вместе с тем, оценка 15-процентной девальвации рубля в случае реализации сценария обращения санкций на российский госдолг смотрится достаточно реалистичной. Проблема в том, что если это произойдет, то, скорее всего, на этом санкционная динамика не остановится. Вслед за этим, скорее всего, последуют и другие ограничительные меры. И вот если это произойдет, тогда 15-процентная девальвация, пожалуй, окажется достаточно оптимистичным сценарием. Но произойдет это или нет, большой вопрос», — сказал экономист.

