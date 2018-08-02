Санкции вместо доказательств

«Заклятые друзья» России из числа американских сенаторов внесли на рассмотрение конгресса проект ужесточения антироссийских санкций.

Среди авторов инициативы такие небезызвестные политики, как Линдси Грэм, Боб Менендес, Джон Маккейн. Вместе с единомышленниками они предлагают новые санкции против российских официальных лиц, олигархов и тех, кто, по их мнению, «способствует противоправной и коррупционной деятельности». Наряду с этим предлагается запретить все транзакции, связанные с суверенным долгом России, инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала, запретить гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. Предлагается также сформировать центр по борьбе с гибридными угрозами, исходящими от России, а также создать специальный фонд по противодействию влиянию России.

Из всего перечня предлагаемых антироссийских мер как минимум одна будет иметь прямое влияние на курс российского рубля. Как мы сообщали ранее, финансовые аналитики, причем, как американские, так и российские, полагают, что введение санкций в отношение российского госдолга приведет к падению курса рубля по меньшей мере на 15% к концу года, то есть примерно до 73 рублей за доллар. Несмотря на то, что этот шаг будет иметь негативные последствия не только для российской экономики, но для всей мировой финансовой системы, шансы на принятие Вашингтоном такого решения остаются.

Новый пакет санкций может получить поддержку конгрессменов до промежуточных выборов, которые должны пройти в США в ноябре. Об этом некоторое время назад говорил глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер. И, судя по всему, в случае их одобрения санкции будут носить бессрочный характер. Это становится понятно из слов одного из авторов законопроекта, Линдси Грэма: «Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы. Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет войска с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии», - заявил сенатор. Россия неоднократно отвергала все обвинения во вмешательстве в американские выборы. В самих США никаких доказательств так и не привели, несмотря на то что расследование длится уже более года. Дело о вмешательстве стало следствием внутриамериканских распрей, - заявлял президент Путин. И выражал надежду на то, что здравый смысл возобладает, расследование будет прекращено, российско-американские отношения станут налаживаться.

Как видно, пока этому сбыться не суждено.

Всеволод Нерознак