В США хотят принять билль о санкциях против России

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине, сообщает «Reuters».

В случае принятия закона, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического сектора, а также государственного долга РФ и в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории России, передает ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не обращает внимания на разговоры о готовящихся Соединенными Штатами новых санкциях в отношении страны, поскольку за последние четыре года привыкла к этому.

Ранее политолог Марк Бернардини в эфире НСН призвал не верить в анонсированное Италией снятие антироссийских санкций.

