Экс-глава ЦБ развенчал «смягчение» санкций США в отношении российских банков

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Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин объяснил НСН, какой вариант санкционных мер может ожидать банки России в случае принятия закона.

Законопроект об антироссийских санкциях, внесённый накануне Сенатом США, претерпел изменения, сообщает издание The Bell, в распоряжении которого оказался документ. В новой версии отсутствует список конкретных госбанков, в отношении которых будут действовать ограничения. Выбрать организации предлагается администрации президента США Дональда Трампа. Также отмечается, что санкции могут быть введены относительно любого российского финансового института, который оказывал поддержку для «вмешательства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны». Отметим, что ряд российских СМИ назвал эти изменения смягчением санкций.

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН отказался считать это послаблением для российских банков. Он обратил внимание, что до сих пор никто не знает, в чём именно будут выражены санкции для банковского сектора.

«Насколько я понимаю, я читал только комментарии к этому проекту, там просто-напросто убраны конкретные названия банков, по которым требуется вводить санкции, причём, не сказано какие. А поручается это администрации президента, то есть, исполнительной власти. Поэтому говорить о смягчении, по-моему, нет никакого смысла. По крайней мере, по сравнению с действующими санкциями», — заметил Дубинин.

Одним из вариантов применения санкций он назвал полный запрет американским финансовым организациям на работу с попавшими под ограничения российскими банками. Такой сценарий, по его словам, уже был отработан на примере одного российского банка.

«Видимо, этого определения, в чём выразятся санкции, просто нет. Но, скорее всего, это доведение запрета до уровня, как у нас есть один или два банка, с которыми вообще запрещены какие-либо операции. Видимо, авторы законопроекта подразумевали, что банки надо полностью исключить из платёжно-расчётных сделок, перевода денег. На сегодняшний день, ни один американский банк не может расчёт в долларах производить с банком SMP, если не ошибаюсь. Видимо, это был эксперимент. Если они это применят его к ведущим российским банкам, да, последствия понятны. Это отключение от долларовых трансакций. Хотя пока это не определено — будет, не будет», — подчеркнул Дубинин.

Ранее в эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил «смягчение» санкционного пакета.

Напомним, что накануне сенаторы во главе с Линдси Грэмом и Робертом Менендесом внесли законопроект, который предусматривал санкции в отношении восьми российских банков: ВТБ, Сбербанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. также ограничения были предложены в отношении российской судостроительной отрасли и энергетической.