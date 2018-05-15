Американист: США не выгодно расследовать гибель палестинцев

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В эфире НСН Михаил Таратута рассказал, почему американцы заблокировали принятие заявления Совбеза ООН о погибших в секторе Газа гражданах Палестины.

Соединенные Штаты заблокировали принятие заявления Совбеза ООН о необходимости независимого расследования гибели палестинцевв секторе Газа. Граждане Палестины протестовали против открытия американского посольства в Иерусалиме. Жертвами столкновений с полицией Израиля, по последним данным, стали более 50 палестинцев, ранения получили не менее 2,4 тыс. человек.



Американист, журналист-международник Михаил Таратута в эфире НСН отметил, что поддерживать резолюцию им не выгодно, потому что она осуждает их же инициативу о переносе посольства в Иерусалим.

«Американцы поступили со своей точки зрения логично. Они спровоцировали эту историю, поэтому не в их интересах поддерживать такую резолюцию, потому что она их же будет осуждать. США повели себя так, как Трамп себя обычно ведет: поставили интересы Америки и американцев превыше всего», - отметил американист.

Произошедшие столкновения после открытия посольства Таратута навал ожидаемой реакцией, о которой «предупреждали абсолютно все». «Это очевидно, что действия США вызвали такую реакцию. Все знали, что именно так и будет, что палестинцы будут возмущаться. Их мечтой всегда было столица палестинского государства Иерусалим. Точно так же, как и у евреев. Это замороженный конфликт, который, наверное, не надо было трогать», - сказал собеседник НСН.

В резолюции Совбез ООН также призвал провести независимое и прозрачное расследование этих действий, чтобы привлечь виновных к ответственности», сообщает агентство France-Presse со ссылкой на документ. В секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля прошли акции протеста. Израильские солдаты открыли огонь по участникам протестных шествий. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Этот шаг осудили в ООН, а также в большинстве стран Запада и Ближнего Востока. Так, власти Палестинской автономии заявили о разрыве переговорного процесса с Израилем и об отказе от посреднических услуг США, лидер палестинского движения ХАМАС призвал к новой, третьей арабской интифаде.

Как ранее заявила постпред США при ООН Никки Хейли, решение Вашингтона по Иерусалиму ускорит мирный процесс между Израилем и Палестиной и США имеют право делать «все, что захотят», когда речь идет об американских посольствах. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выразил уверенность, что из-за решения признать Иерусалим столицей Израиля начнется новая война.