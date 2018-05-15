Число жертв столкновений в секторе Газа растёт. Кто ответит за гибель людей?

В результате столкновений между палестинцами и израильскими военными погибли 59 человек.

Число погибших в результате стычек между протестующими в секторе Газа палестинцами и израильскими военными увеличилось до 59. Ранее сообщалось о 55 жертвах. Еще свыше 2 тысяч человек получили ранения. Такие данные сообщили в министерстве здравоохранения автономии. Отмечается, что жертвой трагедии стали не только взрослые, но и восьмимесячная девочка, которая надышалась газом.

«Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа», - цитируют сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что ОАЭ направят 5 миллионов долларов на покупку лекарств для пострадавших. Помощь планируется направить через Организацию Красного Полумесяца страны. Она купит необходимые препараты в Египте и перевезёт в сектор Газа.

Напомним, стычки в районе начались 14 мая на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В результате сначала израильские военные были приведены в полную готовность. Позже они открыли огонь по участникам акции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посчитал действия Армии обороны страны самозащитой после того, как палестинцы попытались пересечь границу.

В свою очередь, доцент кафедры всеобщей истории Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ) Сергей Серёгичев в эфире НСН возложил ответственность за гибель людей на сектор Газа.

«Власти Палестинской автономии провалили свою основную работу по повышению уровня благосостояния своих граждан. Две трети палестинцев работают на израильских предприятиях, соответственно уровень жизни [среди палестинцев] с каждым годом всё хуже и хуже. И какой в этой ситуации лучший способ отвлечь палестинцев, которые спрашивают своё правительство? А на всё один ответ — во всём виноват Израиль. Вот они и докапываются, провоцируя Израиль на удар», - заверил НСН Серёгичев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил инцидент в секторе Газа.

«Израиль является террористическим государством. Мы также осуждаем тех, кто остался безмолвным в этой ситуации», - заявил Эрдоган.

Стоит отметить, что в Организации Объединённых Наций инцидент расследовать отказались. По словам заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, этим должны заниматься власти. Однако каким именно властям нужно провести расследование, он не уточнил, сообщает «Свободная Пресса» .