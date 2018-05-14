В Иерусалиме открылось посольство США

В Иерусалиме официально открылось посольство США. Как передает РИА «Новости», церемонию провели дочь президента США Дональда Трампа Иванка и министр финансов Стив Мнучин. Таким образом США официально признали Иерусалим столицей Израиля.

«От имени 45-го президента США мы официально и впервые приветствуем вас в посольстве США здесь, в Иерусалиме - столице Израиля», - заявила Иванка Трамп.

Отметим, что перенос посольства приурочен к 70-й годовщине образования государства Израиль, которая отмечается 14 мая.