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Востоковед назвал причины жестких действий Израиля с палестинцами

15 Мая 2018 в 09:22
Востоковед назвал причины жестких действий Израиля с палестинцами
Семён Багдасаров в эфире НСН рассказал почему конфликт разгорелся с новой силой.

В секторе Газа увеличилось число жертв от столкновений палестинцев с армией Израиля до 59 человек, в числе которых оказался один ребенок. Столкновения начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме, который американцы признали столицей Израиля в декабре 2017 года.

Тогда между палестинцами и израильтянами тоже были столкновения, сказал в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров. Однако после официального переноса американского посольства из Тель-Авив в Иерусалим конфликт разразился с новой силой.

«Тогда тоже были волнения, а сейчас действия палестинцев более хорошо организованы, а израильская сторона действует более жестко в рамках направления по обеспечению безопасности страны», — сказал собеседник НСН.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия израильской Армии обороны самозащитой после того, как палестинцы попытались пересечь границу 14 мая.

Напомним, церемония открытия посольства США в Иерусалиме была приурочена к 70-летию образования государства Израиль.

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