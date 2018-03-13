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Политолог: Порошенко провоцирует Путина на мировую войну

13 Марта 2018 в 10:25
Политолог: Порошенко провоцирует Путина на мировую войну
В эфире НСН Олег Соскин предположил, что ситуация в Донбассе вскоре может не стабилизироваться, как считают в ОБСЕ, а перерасти в военные действия.

По версии ОБСЕ, стороны конфликта в Донбассе уже в течение 2018 года смогут прийти к соглашению и «поставить точку» в этом вопросе, заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. При этом ранее в сети появлялись сообщения о планах президента Украины Петра Порошенко «быстро зачистить» Донбасс.

В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин, выразил мнение, что в ближайшее время ситуация в Донбассе только усугубится, и Украина может инициировать полномасштабные военные действия против России.

Конфликт исчерпан. В ОБСЕ планируют поставить точку в противостоянии в Донбассе

«Порошенко и вся его клика сейчас идет по пути Михаила Саакашвили. Они могут развязать войну с Россией, полномасштабную крупную войну, которая может перерасти в мировую. Порошенко внутри страны не имеет никакой поддержки. Но, как говорят – “война все спишет”. Поэтому они сейчас будут провоцировать Путина, они это уже делают. Этот огромный конфликт с "Газпромом" и другие конфликты по всем направлениям в разных сферах РФ направлены на то, чтобы провоцировать Путина», - считает эксперт.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что проблема урегулирования в Донбассе заключается не в Минских соглашениях, а в отсутствии политической воли для их выполнения, сообщает RT.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, когда Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. 

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