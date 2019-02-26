Нервы ни к черту. Экс-депутат Рады объяснил, почему Порошенко оскорбил шахтера

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов заявил НСН, что президенту Украины нет дела до проблем обычных граждан.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко оскорбил шахтёра, возмущённого долгами по зарплате. Произошло это во время визита главы украинского государства в город Червоноград Львовской области. В ходе своей речи перед рабочими Порошенко попросил первого вице-премьера Украины Степана Кубива прокомментировать погашение долгов по зарплате перед шахтёрами. На что из толпы раздался недовольный возглас. Вслед за этим Порошенко потребовал, чтобы к нему «привели» недовольного горняка. «Ты такой шахтёр, как я балерина», — заявил президент Украины.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН объяснил нападки Порошенко на граждан страхом неудобных вопросов (слушайте аудио).