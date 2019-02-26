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Нервы ни к черту. Экс-депутат Рады объяснил, почему Порошенко оскорбил шахтера

26 Февраля 2019 в 09:39
Нервы ни к черту. Экс-депутат Рады объяснил, почему Порошенко оскорбил шахтера
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов заявил НСН, что президенту Украины нет дела до проблем обычных граждан.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко оскорбил шахтёра, возмущённого долгами по зарплате. Произошло это во время визита главы украинского государства в город Червоноград Львовской области. В ходе своей речи перед рабочими Порошенко попросил первого вице-премьера Украины Степана Кубива прокомментировать погашение долгов по зарплате перед шахтёрами. На что из толпы раздался недовольный возглас. Вслед за этим Порошенко потребовал, чтобы к нему «привели» недовольного горняка. «Ты такой шахтёр, как я балерина», — заявил президент Украины.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН объяснил нападки Порошенко на граждан страхом неудобных вопросов (слушайте аудио).

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«Я думаю, что такая реакция просто подтверждает то, что он не готов в период избирательной кампании, в принципе, обсуждать те проблемы, которые волнуют людей. Он пытается навязать свою повестку и через свою повестку пытается как-то этот вопрос решить. Томас, европейская интеграция, НАТО. Для большинства людей это вопросы десятого порядка. На первом месте бедность, отсутствие рабочих мест, высокие тарифы и так далее. На эти вопросы он отвечать не хочет и пытается переложить ответственность на кабинет министров», — сказал Килинкаров.

Бывший нардеп добавил, что у Порошенко «нервы ни к черту», и посоветовал ему съездить в Одессу, где ему «сделают нервы». По словам Килинкарова, президент Украины сегодня вынужден требовать от подчиненных приносить только хорошие новости, так как прекрасно понимают свое незавидное положение.

«Людей, которые ему задают очень болезненные вопросы, почему у нас такая низкая зарплата, почему такие низкие пенсии, как правило, обвиняют в том, что они агенты Кремля. Он не любит неудобных вопросов. В ситуации, в которой он оказался, он требует от своих штабистов приносить ему хорошую информацию, потому что о том, что все хреново, он знает сам», — отметил собеседник НСН.

Ранее Порошенко рассказал о своих планах после окончания президентства. По словам нынешнего украинского лидера, для него есть одна достойная работа, о которой он мечтает – быть депутатом европейского парламента от Украины.
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