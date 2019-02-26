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Политика

Новости за ночь: Тимошенко заявила о продолжении закупок российского газа Украиной

26 Февраля 2019 в 07:31
Новости за ночь: Тимошенко заявила о продолжении закупок российского газа Украиной
Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Тимошенко рассказала, что Украина закупает российский газ «через Марс»

Последние пять лет Украина не прекращала закупать российский газ. Об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV. По словам Тимошенко, она готовится документально разоблачить президента Украины Петра Порошенко и его премьера, которые официально заявляли об отказе страны и российского газа. Она добавила, что «за этот обман будет отвечать каждый». Тимошенко отметила, что по документам газ транспортируется через Марс, проводится через «какие-то европейские биржи» с накруткой до 100 долларов за тысячу кубометров и поставляется «самым коротким путем».

Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

Законопроект о начислении пенсионерам социальных выплат сверх прожиточного минимума был одобрен российским правительством. Об этом сообщают РИА Новости. Это связано с пересмотром прожиточного минимума в 2020 году. В документе сообщается, что сверх прожиточного минимума будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Отметим, что законопроект предусматривает выплаты сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году из-за процедуры определения размера социальных доплат. Напомним, что о несправедливости пенсионных выплат заявил президент России Владимир путин во время обращений к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

«Санкции изменили будущее». Экономист об ограничениях российской экономики

США направили в Венесуэлу гумпомощь с просроченными лекарствами

В качестве гуманитарной помощи венесуэльцам от США были направлены продукты питания и просроченные лекарства. Об этом сообщил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью газете «Известия». Он отметил, что груз, направленный из Соединенных Штатов не был проверен ни одной организацией, включая Международный комитет Красного Креста. По словам посла Венесуэлы, страна приняла гуманитарную помощь от России, потому что уверена в добросовестности отправителей.

Дочь Пескова стажируется в Европарламенте, как студентка из Франции

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета устроилась к депутату Европейского парламента Эмерику Шопраду на стажировку. Депутат рассказал, что Пескова имеет на это полное право, как студентка из Франции. Кроме того, в качестве стажера девушка не сможет иметь доступа к секретным документам, данным, и не будет допущена на закрытые заседания. Так Шопрад прокомментировал нападки коллег из-за опасения, что дочь российского политического деятеля сможет иметь доступ к важной информации. По словам депутата ЕП, в обязанности Елизаветы Песковой будет, например, подготовка обзор прессы.
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