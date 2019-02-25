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Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

25 Февраля 2019 в 19:43
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Петр Порошенко рассказал о том, что чем хочет заняться после сложения президентских полномочий. Как отмечает РИА Новости, по словам нынешнего украинского лидера, для него есть одна достойная работа, о которой он мечтает – быть депутатом европейского парламента от Украины. Как напоминает РИА ФАН, в конце января Порошенко выступил с заявление о том, что Украина и Европа приблизились друг к другу как никогда. И уже в 2024 году будет подана заявка на вступление в Евросоюз.

Напомню, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. В настоящее время самый большой рейтинг среди кандидатов в президенты у шоумена Владимира Зеленского — 17,5%, на втором месте действующий президент Петр Порошенко. Замыкает тройку глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Между тем, на прошлой неделе президент Украины заявил о том, что не может дозвониться своему российскому коллеге Владимиру Путину. На это Порошенко пожаловался в минувшую пятницу в интервью телеканалу Fox News. Он рассказал, что пытался связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе и собирался выяснить причину происшедшего. Порошенко отметил, что телефонное молчание Путина может быть связано с тем, что российскому президенту «нечего сказать». 

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил НСН, что беседа двух лидеров помогла бы не переводить предмет Керченского конфликта в открытую войну между двумя государствами.

 

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