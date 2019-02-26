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«Ты такой шахтёр, как я балерина». Порошенко обхамил голодающего горняка

26 Февраля 2019 в 07:54
«Ты такой шахтёр, как я балерина». Порошенко обхамил голодающего горняка

Действующий президент Украины Пётр Порошенко оскорбил шахтёра, возмущённого долгами по зарплате. Произошло это во время визита главы украинского государства в город Червоноград Львовской области, передает RT. Видеозапись грубого высказывания в адрес одного из протестующих горняков выложена в Интернет.


В ходе своей речи перед рабочими Порошенко попросил первого вице-премьера Украины Степана Кубива прокомментировать погашение долгов по зарплате перед шахтёрами. На что из толпы раздался недовольный возглас. Вслед за этим Порошенко потребовал, чтобы к нему «привели» недовольного горняка.

«Ты такой шахтёр, как я балерина», — заявил президент, что вызвало смех в окружении президента, отмечает  РЕН ТВ. Ранее шахтёры на Украине объявили забастовку, отказываясь выйти из забоя, из-за долгов по зарплате.

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