«Ты такой шахтёр, как я балерина». Порошенко обхамил голодающего горняка

Действующий президент Украины Пётр Порошенко оскорбил шахтёра, возмущённого долгами по зарплате. Произошло это во время визита главы украинского государства в город Червоноград Львовской области, передает RT . Видеозапись грубого высказывания в адрес одного из протестующих горняков выложена в Интернет.





В ходе своей речи перед рабочими Порошенко попросил первого вице-премьера Украины Степана Кубива прокомментировать погашение долгов по зарплате перед шахтёрами. На что из толпы раздался недовольный возглас. Вслед за этим Порошенко потребовал, чтобы к нему «привели» недовольного горняка.

«Ты такой шахтёр, как я балерина», — заявил президент, что вызвало смех в окружении президента, отмечает РЕН ТВ . Ранее шахтёры на Украине объявили забастовку, отказываясь выйти из забоя, из-за долгов по зарплате.