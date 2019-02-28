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Экс-советник президента: Порошенко сбежит от Зеленского

28 Февраля 2019 в 10:24
Экс-советник президента: Порошенко сбежит от Зеленского
Украинский политолог Олег Соскин заявил НСН, что в случае если нынешнего главу Украины поймают, шоумену придется выполнять свое обещание посадить его.

Один из кандидатов в президенты Украины сядет в тюрьму пообещал продюсер, актер и политик Владимир Зеленский, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один». Лидер президентской гонки заявил, что нынешнее правительство страны хочет «забрать с собой украденное у народа и армии», сообщает «РИА Новости».

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил в эфире НСН, что в случае победы Зеленского, Порошенко сбежит из страны. Однако если его поймают, то Зеленскому придется выполнять свое обещание (слушайте аудио).

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«По моим прогнозам, Порошенко не попадает даже во второй топ. Он сбежит из страны, и оттуда его будет тяжело достать, поэтому можно 5 лет посвятить этой идее посадить Порошенко. Янукович тоже хорошо в Москве живет. Этот тоже куда-нибудь убежит, спрячется, денег там оставит пару миллиардов, и кто ж его выдаст. Но если поймают, то тогда, конечно, будет для Зеленского тяжелее, потому что наступит момент истины, что надо дело доводить до конца. Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», — сказал политолог.

Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК Украины зарегистрировал рекордное количество кандидатов на должность президента страны – 44 человека. Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН назвал пятерку лидеров президентской гонки Украины, в том числе актера Владимира Зеленского.
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