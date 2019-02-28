Экс-советник президента: Порошенко сбежит от Зеленского

Украинский политолог Олег Соскин заявил НСН, что в случае если нынешнего главу Украины поймают, шоумену придется выполнять свое обещание посадить его.

Один из кандидатов в президенты Украины сядет в тюрьму пообещал продюсер, актер и политик Владимир Зеленский, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один». Лидер президентской гонки заявил, что нынешнее правительство страны хочет «забрать с собой украденное у народа и армии», сообщает «РИА Новости».

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил в эфире НСН, что в случае победы Зеленского, Порошенко сбежит из страны. Однако если его поймают, то Зеленскому придется выполнять свое обещание (слушайте аудио).