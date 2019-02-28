Экс-советник президента: Порошенко сбежит от Зеленского

Один из кандидатов в президенты Украины сядет в тюрьму пообещал продюсер, актер и политик Владимир Зеленский, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один». Лидер президентской гонки заявил, что нынешнее правительство страны хочет «забрать с собой украденное у народа и армии», сообщает «РИА Новости».
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил в эфире НСН, что в случае победы Зеленского, Порошенко сбежит из страны. Однако если его поймают, то Зеленскому придется выполнять свое обещание (слушайте аудио).
Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК Украины зарегистрировал рекордное количество кандидатов на должность президента страны – 44 человека. Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН назвал пятерку лидеров президентской гонки Украины, в том числе актера Владимира Зеленского.