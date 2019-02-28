Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

Зеленский пообещал лишить свободы Порошенко в случае победы на выборах

28 Февраля 2019 в 08:03
Зеленский пообещал лишить свободы Порошенко в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский намекнул Порошенко на тюрьму в случае своей победы на выборах. Он перефразировал предвыборный слоган своего соперника Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один», уточняет Ura.ru.

На своей странице в Facebook он обвинил киевские власти в намерении «забрать с собой всё украденное у народа и армии». «Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — написал Зеленский.

Украина це не «Евровидение»

Шоумен собирается привлечь нынешнее правительство страны к ответственности за хищение государственных средств и незаконное обогащение.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта. «Свободная пресса»напоминает, за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины. По результатам последнего опроса киевских социологов, Зеленский - наиболее популярный кандидат — за него готовы проголосовать более четверти избирателей.

Ранее в эфире НСН политолог Михаил Погребинский заявил, что реальных претендентов на победу на президентских выборах на Украине всего пятеро.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.