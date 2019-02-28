Зеленский пообещал лишить свободы Порошенко в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский намекнул Порошенко на тюрьму в случае своей победы на выборах. Он перефразировал предвыборный слоган своего соперника Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один», уточняет Ura.ru.

На своей странице в Facebook он обвинил киевские власти в намерении «забрать с собой всё украденное у народа и армии». «Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — написал Зеленский.

Шоумен собирается привлечь нынешнее правительство страны к ответственности за хищение государственных средств и незаконное обогащение.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта. «Свободная пресса» напоминает, за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины. По результатам последнего опроса киевских социологов, Зеленский - наиболее популярный кандидат — за него готовы проголосовать более четверти избирателей.