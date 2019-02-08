Порошенко и 43 других кандидата. Мошенничество началось на старте

Завершена регистрация кандидатов в президенты Украины.

Всего Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала 44 кандидата. Из почти полусотни кандидатов наиболее известные действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» депутат Рады Юлия Тимошенко, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, народный депутат Юрий Бойко, комик, предприниматель Владимир Зеленский. Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.

Очевидно, что подавляющее большинство кандидатов – массовка, даже близко не рассчитывающая на сколько-нибудь заметный результат. Такие, скорее всего, вскоре откажутся от участия в кампании – на это у них есть время до 7 марта включительно. Реальных же претендентов можно перечислить на пальцах одной руки. Пятерку лидеров предвыборного президентского рейтинга на Украине в эфире НСН перечислил политолог Михаил Погребинский.

«Пятерка известна, это – Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Бойко, возможно, Гриценко. Вот, если пять, то тогда такой ряд. Шансы на прохождение во второй тур самые большие у тройки Тимошенко - Зеленский - Порошенко. Вот, сейчас будет избирательная кампания, которая покажет, кто из них будет иметь больше шансов пройти во второй тур», - считает политолог.

В нынешних политических условиях второй тур Михаил Погребинский считает абсолютно неизбежным.

«Неизбежен второй тур. То есть нет никаких шансов на то, что кто-то из упомянутых получил бы 50%», - сказал Погребинский.

Прогнозировать победителя президентских выборов на Украине, по словам Михаила Погребинского, сейчас преждевременно. Вместе с тем, ближе к выборам, возможно, через месяц можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса.

Тем временем, лидеры президентской гонки выступили со взаимными обвинениями в подкупе избирателей. Так, Юлия Тимошенко направила заявление на имя главы МВД Украины Арсена Авакова, в котором обвинила штаб Порошенко в скупке голосов. Глава МВД подтвердил получение такого пакета документов и возбуждение уголовного производства. По его словам, от противной стороны также ждут подтверждающих встречные обвинения документов. Идут в ход и довольно иезуитские методы борьбы с противником. Так, Юлия Тимошенко в телеинтервью пожаловалась, что в числе зарегистрированных кандидатов значится некий Юрий Владимировича Тимошенко. Таким образом, в бюллетене будут значиться два человека с фамилией и инициалами Тимошенко Ю.В. Сделано это, чтобы забрать у нее часть голосов, - пояснила бывшая премьер-министр, назвав такой способ «мошенническим и унизительным». Цель оправдывает средства, это еще старик Макиавелли писал. В современной Украине этот принцип известен, вероятно, как нигде более.

Всеволод Нерознак