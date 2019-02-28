Новости за ночь: Появилось видео нападения Порошенко на девушку

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В соцсетях обсуждают поведение Порошенко во время поездки в Запорожье

Во время поездки в Запорожье президент Украины Петр Порошенко сорвал с девушки шапку и бросил ей в грудь. Журналист Татьяна Высоцкая выложила в интернет видео, на котором видно, как украинский глава, проходя через толпу и пожимая людям руки, внезапно срывает шапку с девушки, которая пытается ему что-то сказать, и бросает в нее. После инцидента Порошенко продолжает идти дальше. Пользователи социальных сетей обрушили на главу государства критику за непристойное поведение. Некоторые предположили, что президент был пьян или его не устроил заданный девушкой вопрос.





В Конгрессе США требуют раскрыть доходы Путина

От американской разведки требуют раскрыть размер доходов и имущество президента России Владимира Путина. Такой законопроект подготовили Члены Палаты представителей США Вал Деминг и Элиза Стефаник. Детали документа пока не обнародованы, информацию сообщила телекомпания ABC. На данный момент известно, что инициатива конгрессменов называется «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». Авторы проекта утверждают, что инициатива поможет защитить демократию страны от российских нападок. Отметим, что это уже не первая инициатива американских политиков раскрыть доходы российского президента. Так, закон о защите безопасности США «от агрессии Кремля» был внесен в сенат в январе 2019 года.

В материалах, опубликованных на сайте Госзакупок, сообщается о закупке торговым домом «Кремлевский» сигарет на 19 миллионов рублей. Заказчик входит в структуру управления делами президента России. Известно о заключении шести контрактов на сумму от 686 тысяч до 4,3 миллионов рублей. За эти деньги заказчик должен получить больше 360 тысяч единиц товара различных марок, производством которых занимается «Калужская табачная фабрика» и «Липецкая табачная фабрика». По имеющимся данным цена каждого товара составляет от 47 до 57 рублей, однако не известно имеется ли в виду пачка или сигарета.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын продолжили встречу в Ханое

Завершилась встреча тет-а-тет президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына. Сейчас начались переговоры в расширенном составет. Личная встреча Трампа и Ына продолжалась 40 минут. Напомним, что саммит США и КНДР проходит в Ханое. Предполагается, что результатом встречи должно стать подписание «Ханойской декларации», однако ее содержание пока неизвестно. Ранее во внутреннем дворике Sofitel Legend Metropole, где проходят переговоры, прошла беседа Ким Чен Ына с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД КНДР Ли Ён Хо.