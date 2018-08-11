«СЛОТ» пожелал «НАШЕму Радио» свободы от ФАС

Вокалист группы Игорь «Кэш» Лобанов поздравил радиостанцию с 20-летием на концерте «НАШИ в городе» на Васильевском спуске.

В субботу, 11 августа на Васильевском спуске прошел концерт «НАШИ в городе», посвященный 20-летию «НАШЕго Радио». На сцене у стен Кремля перед многотысячной аудиторией выступили «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа» и «Ногу свело!».

Вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов поделился с НСН своими впечатлениями от выступления в таком особенном месте.

«Вот свисает Василий Блаженный из Спасской башни, которая кажется мне почему-то маленькой. Раньше она была повыше. Наверное, я вырос. И немножечко как-то эта близость, вот эти палаточки, придают странную обыденность этому священному русскому месту. Думаешь, ну храм Василия Блаженного, ну Кремль, вот он. Как-то сейчас все это буднично. Слишком мы близко и слишком все это доступно как-то. В этом есть какая-то экслюзивность. Я для себя так позицинирую, что такая интересная этнографическая галочка в концертной карьере», — рассказал музыкант.