Вадим Самойлов рассказал, чем «НАШИ в городе» лучше «НАШЕСТВИЯ»

Фото: НАШЕ Радио / Instagram

Музыкант поздравил «НАШЕ Радио» с 20-летием вместе с многотысячной толпой на Васильевском спуске.

Неделю спустя после 19-го по счету «НАШЕСТВИЯ», радиостанция «НАШЕ Радио» устроила грандиозный концерт «НАШИ в городе» в центре Москвы в честь своего 20-летия. Для многотысячной толпы в течения дня выступают как легендарные артисты «НАШЕго радио», так и молодые группы. В их числе «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!».

В беседе со спецкором НСН Вадим Самойлов отметил, что на концерте «НАШИ в городе» музыкантам удается не только порадовать слушателей «НАШЕго Радио» любимыми хитами, но и познакомиться с новой публикой.

«Здесь все немножко по-другому, чем, например, на "Нашествии", потому что на "Нашествии" публика приходит искушенная, слушающая "НАШЕ Радио". Здесь будет просто много москвичей, которые заглянули на огонек. Для меня это всегда общение с новым зрителем, а я это обожаю делать. Мне нравится выступать для новых людей, заново как бы дотрагиваться до сердца, устанавливать этот творческий коннект. У меня руки чешутся, сердце горит», — поделился музыкант.

Ранее в эфире НСН Сергей Галанин из группы «Серьга» позвал всех, кто еще не успел присоединиться к празднику «НАШЕго Радио», прогуляться по Красной площади под хорошую музыку. Концерт «НАШИ в городе» идет до 22:00, вход свободный. Для переживших «НАШЕСТВИЕ» приготовлена отдельная фан-зона, пригласительные можно получить на сайте www.nashe.ru.