Демьян: Дал охраннику диск и теперь пою у стен Кремля

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На полях праздничного концерта «НАШИ в городе» лидер группы «7Б» вспомнил свое первое знакомство с «НАШИм Радио».

Подходит к концу праздничный концерт «НАШИ в городе» в честь 20-летия «НАШЕго Радио». На Васильевском спуске сегодня прозвучали любимые поколениями композиции от групп «25/17», «7Б», «LOUNA», «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!» и многих других коллективов.

Лидер группы «7Б» Иван Демьян в беседе с НСН вспомнил свое первое знакомство с радиостанцией, которое и привело его в эту знаменательную субботу на сцену у стен Кремля.