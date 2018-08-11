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Музыка

Демьян: Дал охраннику диск и теперь пою у стен Кремля

11 Августа 2018 в 21:13
Демьян: Дал охраннику диск и теперь пою у стен Кремля
Фото: НАШЕ Радио / Instagram

На полях праздничного концерта «НАШИ в городе» лидер группы «7Б» вспомнил свое первое знакомство с «НАШИм Радио».

Подходит к концу праздничный концерт «НАШИ в городе» в честь 20-летия «НАШЕго Радио». На Васильевском спуске сегодня прозвучали любимые поколениями композиции от групп «25/17», «7Б», «LOUNA», «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!» и многих других коллективов.

Лидер группы «7Б» Иван Демьян в беседе с НСН вспомнил свое первое знакомство с радиостанцией, которое и привело его в эту знаменательную субботу на сцену у стен Кремля.

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«2001 год, я отдал охраннику диск, а дальше уже пошла история, как диск попал уже в руководство «НАШЕго Радио». Потом в программе "Взгляд" Сергей Бодров и Михаил Козырев в рубрике, как реализоваться молодежи в Москве, объявляли на всю страну, как нам найти эту группу "Седьмой Б" или "Семь Б", мол, мы так и не можем понять. В итоге мы нашлись, и история пошла дальше до сегодняшних дней. Поздравляю "НАШЕ Радио" с 20-летием, с юбилеем. Так держать! Побольше слушателей, размножаться филиалами по всей стране и в ближайшем зарубежье. Всем нужна такая настоящая музыка», — рассказал Демьян НСН.

Тем, кто еще хочет успеть присоединиться к многотысячной толпе на Васильевском спуске, напомним, что вход на концерт «НАШИ в городе» свободный! Для переживших «НАШЕСТВИЕ» приготовлена отдельная фан-зона, пригласительные можно получить на сайте www.nashe.ru. Концерт идет до 22:00.
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