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Музыка

Космонавт Рязанский пожелал «НАШЕму Радио» космического долголетия

11 Августа 2018 в 19:53
Космонавт Рязанский пожелал «НАШЕму Радио» космического долголетия

Герой России Сергей Рязанский рассказал НСН, как на протяжении 20 лет радиостанция стала «нашей» для миллионов людей.

В субботу, 11 августа «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие большим концертом на Васильевском спуске. У стен Кремля собрались тысячи поклонников легендарных артистов, а также молодых коллективов, формирующих музыкальную сцену завтрашнего дня.

Послушать лучшие за 20 лет композиции пришли не только музыканты и музыкальные фанаты, но и космонавты! Герой России, космонавт Сергей Рязанский рассказал спецкору НСН на месте событий, почему концерт «НАШИ в городе» особенный.

«Это круто, когда день рождения около Кремля, на Красной площади. Не всякое радио долетит до середины Днепра! Мне хочется пожелать космической удачи, космического долголетия и чтобы столетие “Нашего радио” тоже отмечали здесь!», — сказал Рязанский.

По его словам, на протяжении многих лет «НАШЕ Радио» поистинне стало «нашим» для многих людей и в том числе для него.

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«Мне так кажется, что я просто рос на этих песнях. Мы с детства привыкли делить людей на своих и чужих, на наших и не наших. И даже сейчас когда слышишь что человек говорит “Вот я недавно был на концерте такой-то группы”, думаешь “наш человек”. Мы слушали нашу музыку и понимали, что это действительно наше радио. Даже не помню когда это было, но помню, как мы гармонично пели у костров песни Цоя, Гребенщикова и так далее. Когда стали студентами, мы слушали ту же самую музыку. Так и слушали “НАШЕ Радио”», — рассказал космонавт.

Напомним, концерт «НАШИ в городе» проходит до 22:00. Вход свободный! Для переживших «НАШЕСТВИЕ» приготовлена отдельная фан-зона, пригласительные можно получить на сайте www.nashe.ru
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