Космонавт Рязанский пожелал «НАШЕму Радио» космического долголетия

Герой России Сергей Рязанский рассказал НСН, как на протяжении 20 лет радиостанция стала «нашей» для миллионов людей.

В субботу, 11 августа «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие большим концертом на Васильевском спуске. У стен Кремля собрались тысячи поклонников легендарных артистов, а также молодых коллективов, формирующих музыкальную сцену завтрашнего дня.

Послушать лучшие за 20 лет композиции пришли не только музыканты и музыкальные фанаты, но и космонавты! Герой России, космонавт Сергей Рязанский рассказал спецкору НСН на месте событий, почему концерт «НАШИ в городе» особенный.

«Это круто, когда день рождения около Кремля, на Красной площади. Не всякое радио долетит до середины Днепра! Мне хочется пожелать космической удачи, космического долголетия и чтобы столетие “Нашего радио” тоже отмечали здесь!», — сказал Рязанский.

По его словам, на протяжении многих лет «НАШЕ Радио» поистинне стало «нашим» для многих людей и в том числе для него.