«Медуза», панки и камуфлированные портки «Нашествия»

ФОТО: Евгения Киселёва // РИА Новости / Евгений Биятов

Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва рассказала СМИ, почему панки, отказавшиеся от участия в фестивале, лукавят, и как представлена на «Нашествии» площадка Минобороны.

Группа «Порнофильмы» дала старт неожиданному демаршу нескольких артистов, которые из солидарности, пацифистских настроений или желания подогреть интерес к своему имени, громко отказались от участия в фестивале «Нашествие». Поводом стало сотрудничество организаторов Главного Приключения Года с министерством обороны РФ, которое, продолжается много лет.

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» (в него входит «Наше радио» — организатор «Нашествия») Евгения Киселёва дала развёрнутое интервью «Медузе», в котором объяснила роль Минобороны в жизни фестиваля, а также рассказала, в чём лукавство протеста отказавшихся музыкантов.

— Почему отказавшиеся участвовать в «Нашествии» артисты утверждают, что организаторы якобы нарушили некие договоренности о том, что Минобороны на фестивале не будет?

— Я не вижу в этой истории никакого конфликта. У радиостанции и ее фестиваля есть некая миссия, мы взяли вектор на то, чтобы находить молодых перспективных исполнителей, помогать им, предоставлять им возможности радиостанции и фестиваля для продвижения, чтобы их увидело как можно большее количество людей. Мы приглашаем молодых исполнителей и музыкантов в эфир и на наш фестиваль ровно с этой целью.

При этом мы не выдвигаем к музыкантам никаких иных условий, кроме творческих. Но и молодой артист не вправе за нас решать, кто будет или не будет партнером фестиваля, потому что в этом мы ориентируемся только на своих зрителей, гостей фестиваля, которые своим участием в тех или иных активностях «голосуют» за то, быть им или не быть на фестивале в следующем году. То, что эти группы отказались от участия в фестивале, — их право.

Я подчеркну, что мы ни от кого не скрывали, что у нас будут летать пилотажные группы Минобороны, это наша гордость, все музыканты об этом заранее знали и знают. Но после того, как министерство обороны опубликовало релиз с перечнем всех своих активностей на площадке, молодые музыканты сделали свой выбор. И ради бога!

Вы почитайте соцсети, многие узнали о существовании этих групп только благодаря этой волне [отказов]. Для молодого музыканта этот хайп — колоссальное промо. И если раньше они могли собрать на концерты десятки любителей своей музыки, то теперь у них есть шанс собрать сотни. Если, конечно, [они будут] не только хайповать, но и работать над своим творческим материалом, публика-то ведь на концертах более привередливая, нежели в интернете.

— Но некоторые из отказавшихся групп уже известны. Например, те же «Порнофильмы».

— Скажем предельно честно, правдой ведь нельзя обидеть: из сотен тысяч зрителей, которые каждый год приезжают на «Нашествие», большинство не знает об их существовании. Для любого молодого коллектива фестивальная публика — это уникальный шанс. А еще огромная конкуренция с сотней других, порой более именитых музыкантов, с которыми тебя все будут сравнивать. Не все справляются с таким грузом ответственности. Мы же только предоставляем возможности проявить себя, а выбор каждый делает сам.

— Почему группы все же говорят и пишут у себя в соцсетях, что не знали о присутствии министерства обороны?

— С министерством обороны у нас давнее сотрудничество, в следующем году будет 10 лет, как пилотажные группы впервые показали свое шоу над полем «Нашествия». И с тех пор это одно из самых любимых развлечений гостей фестиваля. Вы всерьез полагаете, что можно не знать, что пилотажные группы принадлежат Минобороны?! Все группы об этом знали. Это лукавство, когда говорят обратное. Когда мы ведем переговоры с группами, мы всегда открыты для любого запроса, мы всегда даем всю информацию.

Да, в этом году документальное подтверждение от министерства обороны было получено поздно, но мы этого не скрывали и на своей пресс-конференции 18 июля, задолго до всего этого хайпа, открыто говорили, что ждем «Русских витязей». И музыканты, повторюсь, об этом знали. Что касается остальных активностей, то, как вы понимаете, министерство обороны — серьезная структура, согласование их выезда на фестиваль — очень сложный процесс, который занимает много времени. Мы начали анонсировать их присутствие не только в небе, но и на поле фестиваля лишь в тот момент, когда все было подтверждено, до этого нам просто не о чем было заявлять. Но все артисты знали, что пилотажные группы Минобороны стопроцентно будут на фестивале. А теперь скажите мне: чем шоу пилотов Минобороны над полем «Нашествия» отличается от развлекательной «тропы разведчика» с десантниками Минобороны? Это ли не лукавство?

— Может ли быть так, что какой-то группе этого все-таки не сказали?



— Такого быть не может. У нас нет никакого резона скрывать информацию, все тайное все равно станет явным. Почему они говорят, что с ними это не обсуждали и не предупреждали, — это вопрос к ним.

— Может быть, это нужно было как-то оформить документально?

— Вы предлагаете прописать в договоре артиста присутствие на площадке министерства обороны? Как вы себе это представляете?

— Но вы понимаете, чем вызвано недовольство зрителей, которые решили и сами не ехать на фестиваль?

— Я обладаю противоположной информацией.

— На «Медузе» выходил материал с реакциями обычных людей. Некоторые писали у себя в соцсетях, что не поедут на «Нашествие», потому что там танки, а они против войны.

— Против какой войны? Вам присутствие министерства обороны говорит о войне? Ну, тогда мне ближе позиция тех десятков миллионов наших граждан, которые поздравляют мужчин каждый год с Днем защитника Отечества. Они тоже думают о войне или все же о тех, кто их от этой войны защищает? А праздничный салют из артиллерийских орудий никому войну не напоминает? Или все-таки праздник? И закрывая тему придуманного «антимилитаризма», задам последний вопрос про столь любимый нашими панками и молодыми рокерами стиль милитари в одежде: с этим-то как быть? Когда камуфлированные портки снимете, господа панки?

— И все-таки рок-музыка исходно была связана с пацифизмом, поэтому ее поклонникам может не нравится присутствие на фестивале танков, военных самолетов и стендов министерства обороны. Вы не согласны с тем, что рок с танками не очень сочетается?

— А если в следующем году спонсором фестиваля станет какой-нибудь мясокомбинат, молодой артист с вегетарианскими убеждениями тоже откажется от выступления, потому что он за то, чтобы мясо не есть? Творчество — вот единственное мерило состоятельности артиста. И публика меряет это творчество не по заявлениям музыканта, а по его выступлениям.

— Мясо и танки — разные вещи.

— Но, знаете ли, для многих, как оказалось, и то, и другое — это идеология. У всех у нас разные взгляды на жизнь, но многие артисты, несмотря на это, приезжают на фестиваль, чтобы выступить для своих зрителей, для тех людей, которые приедут на них посмотреть, а не для того, чтобы навязывать свое мировоззрение.

— Когда Монеточка отказалась от своего выступления?

— Больше месяца назад.

— Почему об этом стало известно только сейчас?

— Это пиар артиста, который пользуется ситуацией.

— А почему фестиваль об этом не сообщил? Ведь все это время зрители покупали билеты в том числе и для того, чтобы увидеть Монеточку.

— Мы не заявляли Монеточку на своей пресс-конференции, потому что еще месяц назад знали, что она не сможет принять участия в фестивале. Ее не было в финальной программе, которую мы всем представили. Мы всего лишь вели с ней переговоры, как с сотнями других артистов, не более.

— Кто будет выступать вместо отказавшихся артистов?

— Поверьте, у нас нет дефицита желающих выступить на фестивале. На днях подтвердила участие группа «Бригадный подряд». Не скажу, что это замена, это просто очень хороший коллектив, который многие хотели видеть на фестивале.

— Вы их пригласили вместо тех, кто ушел?

— У каждого свое место. «Бригадный подряд» просто встал в концертную программу, и мы этому рады.

— Есть ли такие, кто отказался от участия, но не стал сообщать об этом публике? Например, казалось логичным ожидать, что «ДДТ» представит на фестивале свой новый альбом.

— «ДДТ» еще в конце прошлого года сказали, что не смогут принять участия по каким-то своим соображениям. Я уже не помню причину, но это было понятно изначально. Мы стараемся каждый год проводить какую-то ротацию артистов, мы же не можем постоянно одних и тех же показывать. Нам нужно постоянно что-то менять. Мы хотим, чтобы было больше молодых исполнителей.

— Это и есть стратегия развития «Нашествия»? Нет ли у вас ощущения некоторого застоя?

— Мы не чувствуем никакого застоя, у нас достаточно много молодежи, которая играет на сцене «Наши 2.0». В этом году молодые артисты будут играть и на главной сцене. В этом смысле мы наблюдаем прогресс: появляются новые группы, которые так или иначе застой разбавляют. Но мы ориентируемся и на запросы людей, которые приезжают на «Нашествие», — мы должны давать им ровно то, что они ожидают от фестиваля. Безусловно, «ДДТ», «Сплин», «Ленинград» — это те коллективы, которые находятся в первой десятке артистов, которые востребованы нашими гостями.

— Какой в этом году будет программа сотрудничества фестиваля и министерства обороны?

— Ничего нового, чего не было в прошлые годы, у нас не планировалось. Все стандартно: полеты, которые нравятся нашим зрителям больше всего, экспозиция с какими-то активностями, например детские соревновательные зоны, обучение выживанию и так далее, — эта зона также всегда привлекает внимание детей и взрослых. Надо сказать, что многие музыканты ходят в эту зону с большим удовольствием после своих концертов. А сотрудники министерства обороны водят артистов по тропе разведчика, учат выживанию в лесу и прочим экзотическим для творческого человека штукам.

— Пункты записи на контрактную службу в армию в этот раз тоже будут?

— В зоне министерства обороны на поле «Нашествия» нет таких пунктов. Это даже юридически невозможно — где-то в полях устраивать призывные точки. Все почему-то об этом говорят, но этого нет. Кстати, и танков на «Нашествии-2018» тоже не будет, только колесная военная техника.

— Так почему тогда все говорят о пунктах набора контрактников?

— Эту историю распространяют те, кто на фестиваль никогда не приезжал. Те, кто вообще об этом ничего не знает, а правду знать не хочет. Информация кем-то придумана и подхвачена — не более того. В сети даже термин нашли этому явлению — хайпожорство.

— То есть вы не планировали отказываться от этого сотрудничества?

— Наше партнерство происходит спонтанно. У фестиваля есть свой интерес — уникальное шоу пилотажных групп, выступление наших давних друзей из «Русских витязей». Министерство обороны делает для нас эту интереснейшую активность, у них, в свою очередь, есть свои интересы — продвижение и промо. Но это не стратегические планы, это ровно такое же сотрудничество, которое происходит у нас с другими брендами. Вот только министерство обороны не является ни спонсором фестиваля, ни инвестором, это дружеское взаимодействие двух заинтересованных сторон. И слово «дружеское» здесь — главное.

— Вы связывались с группами, которые отказались от участия?

— Нет. Они же высказали свою позицию. В общем и целом нам понятно, что они пытаются донести до всех, и до нас в том числе.

— И что же?

— Безусловно, это очень мощный пиар, который в обычной жизни они не смогут себе сделать.





Напомним, что «Нашествие» пройдёт 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове. В программу двух сцен – Главной и Наше 2.0 войдут выступления 150 артистов, среди которых «Сплин», «АлисА», группировка «Ленинград», Animal ДжаZZ, «Ночные Снайперы», «Мельница» и многие другие. Подробно узнать о программе фестиваля и купить билеты можно на официальном сайте nashestvie.ru.