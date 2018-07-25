Кормухина заступилась за «НАШЕСТВИЕ»: Он как яркая мозаика!

ФОТО: Ольга Кормухина // YouTube

Певица ответила в эфире НСН тем, кто обвиняет фестиваль в пропаганде милитаризма и пытается словить хайп.

Ежегодный фестиваль рок-музыки «НАШЕСТВИЕ» ещё в преддверие своего начала стал эпицентром внимания СМИ. Поводом для того послужил отказ группы «Порнофильмы» от участия из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны. И, несмотря на то, что организаторы «Нашествия» заявили, что понимают решение музыкантов и не видят в этом конфликта, камни в сторону open-air-а полетели извне. Хоть сотрудничество с военным ведомством ведётся далеко не первый год, тема милитаризма поднимается противниками фестиваля ежегодно. Не обошлось и в этот раз.

Следом за «Порнофильмами» пошла череда отказов от участия в фестивале среди исполнителей далеко не первого эшелона: «Элизиум», «Йорш», Distemper, и, что уже совсем странно, певица Монеточка и группа «Пошлая Молли», никогда не выступавшие на Главном Приключении Года, и не так давно ставшие известными широкой аудитории, вошли в этот список отказников.

Но есть и немало артистов, решивших поддержать фестиваль. Так, в эфире НСН певица Ольга Кормухина рассказала, что ей нравится на «Нашествии», и почему проекты Минобороны могут стать интересны и полезны рядовому зрителю, вне зависимости от его взглядов.

«Года два или три назад ребята, солдаты Минобороны научили нас на “Нашествии” выживать в экстремальных ситуациях. Я бы никогда в жизни этого не узнала, и, тем более, не прошла на практике! Разве это не интересно, не нужно? Сотрудничество с Минобороны, это не только технику показывать — мышцу, силу, но и масса образовательных программ, как эта школа выживания. Круче всякого аттракциона! Когда собирается большая тусовка, всегда наступает момент, когда люди начинают искать приключений — вот вам приключения!», — поделилась Кормухина.

Фестиваль имеет особую атмосферу, а о его успешности и популярности говорят ежегодные цифры — в среднем 200 тысяч зрителей за три дня посещает «Нашествие». Певица подчеркнула, что признание публики, как ничто другое говорит о востребованности площадки. На которую, к слову, каждый год приезжают не только корифеи рока, но и молодые, начинающие исполнители.

«Во всяком случае, там атмосфера очень творческая. Это единственный фестиваль, где выступает молодёжь в таком количестве, где можно услышать новые группы. И у них есть своя аудитория, которая хочет их увидеть живьём. И даже нам интересно их увидеть, послушать, узнать, что сейчас происходит вообще. У “Нашествия” своя атмосфера, это уже десятилетиями сложилось. Этот фестиваль ни на какой другой не похож. У “Нашествия” есть свой вкус, свои особенности, которых нет больше нигде. Он называется Главным Приключением Года, и это правда, некоторые целый год ждут его. Это уже круто, это же того стоит, значит? Можно сколько угодно рассуждать, умничать, но самое главное, его востребованность, массовость — не только в смысле публики, но и музыкальных направлений. Он как яркая мозаика! Я думаю, что люди, прежде всего, за этим едут. На нём встречаются, дружат, ездят семьями. А это уже показатель! Там от мала до велика дети, наверное, не повезут на плохое мероприятие ребёнка своего», — заметила Кормухина.

Не все, однако, в стане мастодонтов рока становятся на сторону фестиваля. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, с 2015 года отказавшийся от участия в open-air-е из-за нежелания «петь на фоне танков», поддержал группы, создавшие некий флешмоб отказов от участия. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что их взгляды во многом совпадают с его собственными. «Мне это говорит о том, что их какие-то базовые взгляды на жизнь совпадают с моими. Мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что рок-н-ролл всегда был под знаком пацифика. Рок-н-ролл и война были на диаметрально противоположных полях. И музыка была всегда против войны», — заключил Макаревич.

Заметим, что стремительный оборот набрали отказы от участия среди музыкантов, которые не являются хэдлайнерами фестиваля, а некоторые из них и вовсе впервые собирались посетить «Нашествие». О том, какие цели преследовали артисты, включаясь в «бойкот» фестиваля, заставляет задуматься тот факт, что, к примеру, певица Монеточка больше месяца скрывала от поклонников отмену своего выступления на Главном Приключении Года. А заявить о нём решила почему-то именно в разгар всеобщего внимания к фестивалю и его уже бывшим участникам.

Напомним, что «Нашествие» - 2018 пройдёт 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове. В лайнап фестиваля войдут порядка 150 артистов. Участие Минобороны в программе будет представлено экспозицией техники на поле, а также выступлением пилотажной группы «Русские витязи».