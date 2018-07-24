Оргкомитет «Нашествия» рассказал, почему «пацифисты» бегут от Минобороны

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» корректирует свою программу перед стартом «главного приключения года».

После того, как Министерство обороны РФ объявило о программе своей экспозиции на площадке крупнейшего в стране музыкального фестиваля «Нашествие-2018», сразу несколько музыкантов заявили, что не смогут выступить на фестивале из-за своих «пацифистских убеждений». Организаторы «Нашествия-2018» рассказали НСН, что с уважением относятся к любому мнению, но первичен для них выбор зрителей и гостей фестиваля.

Организаторы и продюсеры всегда делали и делают фестиваль «Нашествие» таким, каким его хотят видеть гости фестиваля, заявила НСН генеральный директор Мультимедиа Холдинга Евгения Киселева.

«Да, сегодня мы узнали, что некоторые группы отказались участвовать в музыкальной программе фестиваля «Нашествие-2018»: «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». Однако в этом нет никакого скандала, у нас прекрасные отношения с этими музыкантами, мы давно сотрудничаем и будем сотрудничать дальше, - рассказала НСН Евгения Киселева. – Более того, в этом нет никакого сюрприза ни для нас, ни для музыкантов. Мы изначально оговорили все условия и форматы сотрудничества, более того, на своей пресс-конференции мы открыто объявили, что на фестивале «Нашествие-2018» будут показательные выступления летчиков Министерства обороны, дружбой с которыми мы гордимся, группой высшего пилотажа «Русские витязи». Все знали о выступлениях пилотов Минобороны и это не вызывало ни у кого отторжения. Когда же Министерство Обороны озвучило всю свою программу на территории фестиваля «Нашествие-2018», музыканты сделали свой выбор. Поверьте, это совершенно нормально», - считает главный организатор знаменитого фестиваля.

По словам Евгении Киселевой, экспозиция Минобороны на поле «Нашествия» уже много лет пользуется большим интересом у гостей фестиваля, что подтверждают ежегодные опросы гостей фестиваля и самих музыкантов: «В этом году для гостей и участников музыкального праздника снова будет развернута тематическая зона Вооруженных Сил Российской Федерации, где будет представлены современная техника, средства связи и разведки, некоторые виды современного вооружения. Ну и, конечно же, в программе фестиваля предусмотрены показательные выступления группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Приглашаем всех посетить наш фестиваль и своими глазами убедиться, что экспозиция Минобороны на «Нашествии-2018» - одна из самых популярных зон фестиваля», - заявила Евгения Киселева.

В этом году на фестивале «Нашествие» выступят 150 музыкальных групп, многие музыканты конкурируют за право выступить на крупнейшей музыкальной площадке страны, поэтому организаторы легко находят замену всем выбывающим по тем или иным причинам артистам. Так, например, сегодня о своем желании выступить на «Нашествии» заявили сразу несколько групп, которые заменят в концертной программе выбывшие коллективы, рассказали НСН в оргкомитете «Нашествия-2018».

Спокойно отреагировали на «пацифистский скандал» и другие музыканты. Так, по поводу танков, милитаризма и всего остального предельно откровенно высказались на своей странице в соцсети «ВКонтакте» музыканты панк-группы "План Ломоносова" (орфография и пунктуация авторские):

«Нет, отказываться от выступления на фестивале мы не намерены.., - написал музыкант группы «План Ломоносова» Денис Хромых. - Почему мы не будем отказываться от выступления на Нашествии и поддерживать так сказать коллег по цеху? Во-первых, это не наша идея. Во-вторых, играть напротив танка панк-рок и высказывать свою позицию в дуло и в лицо этому самому МИЛИТАРИЗМУ, по мне так намного экстримальнее и веселее, нежели сидеть дома и злится на весь МИР. Наша сила в музыке, наше оружие наши инструменты, если мы перестанем играть, мы не сможем говорить посредством музыки, а как поется в одной песне - тишина это смерть».