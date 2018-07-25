Хайп и суета перед «Нашествием». Музыканты заступились за свой фестиваль

Накануне крупнейшего в стране музыкального фестиваля в Большом Завидове музыканты решили заступиться за "Нашествие".

Крупнейший музыкальный фестиваль «Нашествие» каждый год вызывает ажиотаж в музыкальной среде. За несколько дней до 19-ого по счету фестиваля ряд музыкантов решили отказаться от выступленияй из-за сотрудничества организаторов «Нашествия» с Минобороны. И хотя, пилотажные группы Минобороны летают над полем "Нашествия" с далекого 2009 года, пацифисты не устают пенять на это перед каждым фестивалем.

Не ехать на «Нашествие» в этом году решили группы «Порнофильмы», «Пошлая Молли», «Элизиум» и «Йорш», о чем музыканты этих групп третьего эшелона сообщили на своих страницах в соцсетях. «Друзья, сообщаем вам, что на Нашествии нас не будет. Сегодня нам поступила информация от организаторов - сотрудничество фестиваля и министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма - это было нашим главным условием участия в фестивале Нашествие», - написали музыканты коллектива «Порнофильмы» на своей странице в Facebook.

Позднее к ним присоединились участники группы Distemper, «в знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям», как сообщил коллектив в своем Facebook. «Мы решили сразу не отказываться от участия в фестивале, чтобы раскрыть эту тему со сцены, но возвращение пропаганды милитаризма на рок-фестиваль стало последней каплей», - уточнили исполнители.

Приверженцев «пацифистких убеждений» поддержал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. «Мне это говорит о том, что их какие-то базовые взгляды на жизнь совпадают с моими. Мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что рок-н-ролл всегда был под знаком пацифика. Рок-н-ролл и война были на диаметрально противоположных полях. И музыка была всегда против войны», - заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Зато против бойкота «Нашествия» открыто выступили музыканты таких именитых групп, как «Агата Кристи», «СерьГа», Noize MC, «Пикник», «Наив», «План Ломоносова», «Сансара», заявив, что приедут на фестиваль в Большое Завидово.

Солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы петь рядом с военной техникой. «Группа «Сансара» появится на «Нашествии». Звучащая песня важнее всей этой...», - сказал солист коллектива Саша Гагарин.

Иван Алексеев (Noize MC) в эфире НСН также подтвердил свое участие в фестивале в Большом Завидове и рассказал о подготовке концертной программы. Бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный напомнил, что Минобороны присутствует на «Нашествии» не первый раз и коллектив настроен выступать, несмотря на протесты ряда музыкантов. Играть на «Нашествии» будет и лидер «Наива» Александр «Чача» Иванов, сообщает РЕН ТВ.

По мнению лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина, группы, которые решили не ехать на «Нашествие-2018» просто хотят привлечь больше внимания к своему творчеству. «Ты творчеством говори, высказывай свои мысли… Такая цепная реакция между дураками», - заявил он «Пятому каналу».

Но, пока рокеры с убеждениями спорят, сделать хайп на отказе ряда коллективов от участия в фестивале в этом году, решила молодая певица Монеточка. Больше месяца назад, как сообщили НСН организаторы «Нашествия», исполнительница отменила свое выступление на фестивале. Но на волне "пацифистских" отказов «Порнофильмов», «Элизиума», «Пошлой Молли» и группы «Йорш» Монеточка решила напомнить о себе и неожиданно опубликовала следующую запись на странице «ВКонтакте»: «Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира». Отметим, что многие фанаты исполнительницы не оценили ее решение и написали об этом в ее группе в соцсети.

Напомним, «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидове в Тверской области. На фестивале выступят порядка 150 музыкантов. На экспозиции Минобороны РФ будет представлена военная техника, средства связи и разведки, некоторые виды современного вооружения. Также планируются показательные выступления пилотажной группы «Русские витязи».