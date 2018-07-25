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Монеточка больше месяца скрывала, что не выступит на «Нашествии»

25 Июля 2018 в 19:36
Монеточка больше месяца скрывала, что не выступит на «Нашествии»

Певица Монеточка, как выясняется, отказалась выступать на фестивале «Нашествие» уже больше месяца назад, однако публично объявила об этом только сейчас. Об этом сообщили НСН организаторы музыкального фестиваля. Они подчеркнули, что решение исполнительницы не повлияет на сотрудничество с ней.

Как подчеркнули в пресс-службе крупнейшего в России опен-эйра, «Нашествие» договаривается о выступлениях с огромным количеством артистов. Перенос или отмена в единичных случаях – стандартный процесс.

В среду, 25 июля, Певица Елизавета Гырдымова​, ставшая известной под сценическим псевдонимом Монеточка, написала в соцсетях, что отказывается от выступления на «Нашествии». Причины такого решения она не объяснила.

Фестиваль рок-музыки «Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидове Конаковского района Тверской области. Для посетителей главного события года будет доступен прокат туристического снаряжения и кемпинг.

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