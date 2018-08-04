Хелависа: Старость встречу с ведерком «Мохито»

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Лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) выступила в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

После выступления на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) ответила на вопросы журналистов в пресс-центре НСН на поле фестиваля и рассказала в о том, как планирует встречать старость.

Ранее на одном из «НАШЕСТВИЙ» исполнительница уже заявляла, что будет в старости «курить трубку и пить “Мохито” из ведерка». «Трубку я так и не закурила, наверное, и не закурю. Пить “Мохито” из ведерка, несомненно, я буду. Оно у меня будет прикручено к инвалидной коляске. Я следую своим намеченным планам, у меня все идет по плану», - сообщила Хелависа.

Ранее певица рассказала в пресс-центре НСН о впечатлениях от выступления пилотажной группы «Русские Витязи» в небе над «НАШЕСТВИЕМ».

Фестиваль в этом году проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове в Тверской области. На трех сценах выступят более 150 популярных музыкантов. Вечером 4 августа на Главную сцену выйдут «Алиса», «Наив», «Секрет», «Пикник». Сцена «НАШЕ 2.0» готовит выступления групп «Бригадный подряд», «План Ломоносова», «Нервы» и других музыкантов. А на сцене «Высоцкий» с 4 по 5 августа авторские композиции представляют молодые исполнители-полуфиналисты музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».