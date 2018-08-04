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«Русские витязи» выступили на «НАШЕСТВИИ-2018»

4 Августа 2018 в 16:50
«Русские витязи» выступили на «НАШЕСТВИИ-2018»

Авиационная группа «Русские витязи» выступила на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». В небе над Большим Завидовым в Тверской области лётчики военно-воздушных сил России на многоцелевых истребителях СУ-30СМ продемонстрировали публике высший пилотаж. «Русские витязи» покажут своё мастерство на «НАШЕСТВИИ-2018» также в воскресенье, 5 августа – в заключительный день фестиваля.

На «НАШЕСТВИИ-2018» организовано свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок. Там в частности представлена военная техника. Помимо выступления музыкантов в рамках основной программы, гостей ждёт широкая развлекательная и культурная программа. Совместно с благотворительным фондом Владимира Высоцкого в рамках фестиваля проходит полуфинал Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий.Фест».

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 музыкантов. Организаторы фестиваля отмечают, что всё проходит очень спокойно, порядок обеспечивают более 2000 сотрудников правоохранительных органов и частных охранных предприятий.

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