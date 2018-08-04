Победители конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест» получат возможности для продвижения

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля.

Победители музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.Фест» получат уникальные возможности для творческого роста. Об этом заявил медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест» Сергей Горбачёв на организаторской пресс-конференции НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

Он напомнил, что на конкурс поступило 2267 заявок. «Это больше 10 тысяч человек. Из них порядка тысячи человек – 150-170 коллективов мы пригласили на отборочные [концерты] по всей стране. На “НАШЕСТВИЕ” мы привезли 50 коллективов – 198 человек, которые выступают сегодня с 10 утра на сцене “Высоцкий”», - рассказал Сергей Горбачев.

Сопредседатель жюри конкурса также подчеркнул, что «никаких контрактных обременений» в отношении победителей не будет. «Победители нашего конкурса, которых мы выберем на “НАШЕСТВИИ”, мы их между собой называем музыкальными волонтерами. Да, мы будем стараться интегрировать их в открытые площадки и конкурсы, которые в стране будут проходить. Мы будем им помогать работать с их музыкальным материалом. Да, мы их будем продвигать, потому что конкурс “ВЫСОЦКИЙ.Фест” - это история про возможности. У нас нет задачи засыпать их подарками от спонсоров», - уточнил Сергей Горбачев.

Со своей стороны заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» Андрей Матвеев отметил особенности конкурса.

«Мы даем музыкантам, у которых не было никакой веры в то, что будет завтра или послезавтра, четкий горизонт, что все может случиться. На сцене “Высоцкий” выступают люди, которые еще месяц и мечтать не могли, что окажутся здесь и путь их дальше будет развиваться. Из Якутии, из Читы, из областных деревень. У нас среди 50 коллективов, которые выступают, нет ни одного протеже. Это конкурс реальных возможностей», - подчеркнул Андрей Матвеев.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове. Более 150 музыкантов выступают для гостей на трех сценах – «НАШЕ 2.0», Главной сцене и сцене «Высоцкий». В этом году фестиваль проводится уже в 19-й раз.