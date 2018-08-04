Акция за мирное небо. Группа «Мельница» об авиашоу над «НАШЕСТВИЕМ»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» выступила лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа).

Авиашоу в небе над «НАШЕСТВИЕМ-2018» в Большом Завидове – это миротворческая акция, считает лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа).



«Надеюсь, что большинство посетителей “НАШЕСТВИЯ” воспринимают авиашоу, которое мы имели счастье наблюдать, как миротворческую акцию за мирное небо над головой», - заявила исполнительница в пресс-центре НСН на поле фестиваля.

Отметим, что «Русские витязи» покажут своё мастерство на «НАШЕСТВИИ-2018» также в воскресенье, 5 августа – в заключительный день фестиваля.

Отвечая на вопросы журналистов, Хелависа назвала хайпом решение ряда музыкантов не выступать на фестивале в этом году из-за экспозиции Минобороны РФ на поле. «Это, в первую очередь, хайп. Оказался один, за ним отказался другой, потом отказались те, кто вообще не должен был выступать на «НАШЕСТВИИ». По мне, это все былыми нитками шито, - подчеркнула лидер «Мельницы». - Мы выступаем здесь и мы без сомнения за мир, против войны. Поэтому мы сегодня все вышли по-пацифистски в белом».

Ранее Хелависа рассказала в пресс-центре НСН о том, как группа составляла трек-лист для выступления на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018».

Напомним, «Главное приключение года» проходит в Большом Завидове с 3 по 5 августа. Более 150 музыкантов выступят на трех сценах – «НАШЕ 2.0», Главной сцене и сцене «Высоцкий», открытой специально для участников музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.Фест».