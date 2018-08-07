Финалистка «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» о полуфинале: Нас не хотели отпускать со сцены

ФОТО: vk.com/malayaband_official

Солистка группы МАLАЯ Татьяна Галкина в эфире НСН рассказала, что открыла для себя много новой музыки, благодаря конкурсу.

Участники конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» поделились впечатлениями от выступления в полуфинале на третьей сцене «НАШЕСТВИЯ» 4 и 5 августа. Кто-то осуществил так свою подростковую мечту, кто-то заручился словами поддержки от известных рок-музыкантов. Например, солистка группы МАLАЯ Татьяна Галкина, которая готовится к гала-концерту, в эфире НСН рассказала, что из-за конкурса это «НАШЕСТВИЕ» стало для неё лучшим.

«Мы с группой как только не пытались пробиться на “НАШЕСТВИЕ”, фестиваль “ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ” дал нам эту возможность. Публика нас встретила очень хорошо, когда мы подключали инструменты, все кричали “МАLАЯ”, а когда мы пели, все хлопали, кричали и не хотели нас отпускать со сцены. На этом фестивале мы, к сожалению, не смогли пообщаться с известными артистами, кроме тех, кто был в жюри, но я нашла для себя много новой музыки, а некоторые группы вдохновили меня», - призналась юная участница.

Татьяна Галкина уже не первый год приезжает на, но в этом году фестиваль стал для неё особенным.

«“НАШЕСТВИЕ” – отличный фестиваль, на его территории каждый может найти коллективы, чтобы послушать, или другие способы время провести. С родителями мы ездим на фестиваль уже пятый год, но в этом году оно для меня особенное – мы же с группой выступали. “ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ” стал изюминкой этого фестиваля. Организаторы сделали участие в нём очень комфортным и помогали во всём, оперативно реагировали на все просьбы», - поделилась с НСН участница.

Напомним, 5 августа жюри назвало имена финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Стоит отметить, что группа «МАLАЯ» прошла в следующий тур, получив при этом «Приз зрительских симпатий» полуфинала. Финал конкурса состоится в сентябре в Москве. Подготовка к нему будет проходить в лучше звукозаписывающей студии столицы Vintage Records.