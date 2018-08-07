«Мы в эйфории». Финалист «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» рассказал о конкурсе

ФОТО: vk.com/teatr_kukol_che

Солист группы «Кукольный театр» в эфире НСН рассказал о непредвзятости жюри конкурса.

Десять финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» были определены по итогам двух дней полуфиналов, которые прошли 4 и 5 августа в Большом Завидове на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Среди них – группы «Кукольный театр», «Рви меха», Starkillers, авторы-исполнители Алан Макиев, Дарья Берначук и другие. Как рассказал в эфире НСН председатель жюри Никита Высоцкий, список финалистов даёт картину о конкурсе и является объективным.

В свою очередь, солист группы «Кукольный театр» Александр «Роджер» Романов в эфире НСН признался, что до сих пор пребывает в эйфории от выступления на сцене «Высоцкий».

«У нас команда достаточно большая, мы подарили свои эмоции, потому что это не просто зал, а фестиваль. Наша задача – не упасть в грязь лицом, не посрамить наш город Череповец. Мы вышли с серьёзными лицами, а дальше начало происходить что-то невероятное. Все кричали, скандировали - это было действительно фестивальное настроение. За две песни мы передали драйвовое настроение слушателям, а они поделились своим драйвом. Мы получили симбиоз между залом и сценой. Мы уже третий день пребываем в эйфории», - рассказал музыкант.

По словам Александра Романова, никто из членов жюри конкурса не умолял достоинства участников.

«Такой фестиваль впервые в России проводится, чтобы люди в любых форматах могли прийти и пройти. Это подчеркнуло всю честность жюри, не было предвзятости. Всё было на высшем уровне», - отметил музыкант.

Несмотря на то, что полуфинал конкурса проходил на фестивале «НАШЕСТВИЕ», Александр Романов большую часть времени проводил около сцены «Высоцкий».

«Ребята ходили на выступления и посещали разные сцены. Я на этом фестивале делал большой упор на сцену “Высоцкий”, потому что я очень люблю слушать молодые коллективы. Я получал огромное удовольствие от того, как люди выкладываются. Именно эта сцена зарядила энергией выступления. Здорово, когда столько творческих людей собирается в одном месте. Это было необычно», - заключил в эфире НСН Романов.

Напомним, гала-концерт конкурса пройдёт в Москве. Готовиться к нему участники будут в лучшей звукозаписывающей студии в Москве Vintage Records. Позже будет выпущена пластинка с песнями участников финала «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Об этом во время пресс-конференции 5 августа рассказал председатель жюри конкурса Никита Высоцкий.