Финалист «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: «НАШЕСТВИЕ» стало большой и дружной семьёй

ФОТО: Денис Князев/vk.com

Участник группы «ЛИНКОР» из Нижнего Новгорода в эфире НСН рассказал о новых встречах и семейной обстановке на Главном приключении года.

В этом году Главное приключение года открыло возможности для молодых музыкантов. В течении двух дней, 4 и 5 августа, на специальной третьей сцене «Высоцкий» выступили полуфиналисты всероссийского музыкального конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». По результатам выступлений жюри были выбраны 10 финалистов, которые пройдут в следующий этап конкурса и выступят на гала-концерте в Москве.

Участник группы «ЛИНКОР» Денис Князев рассказал НСН о масштабах и возможностях, которые дает выступление на «НАШЕСТВИИ».

«Мы много с кем познакомились. Получили большой опыт. В целом все было очень удобно организовано, поэтому нам очень понравилось. Это был наш первый опыт «НАШЕСТВИЯ». Могу сказать, что масштаб нас впечатлил. Есть разные фестивали. «НАШЕСТВИЕ» очень известный и действительно большой рок-фестиваль. Здесь и звук лучше, и свет, и подход», — поделился впечатлениями собеседник НСН.

Музыкант из Нижнего Новгорода выразил уверенность в том, что возможность выступить на таком масштабном фестивале помогла группе увеличить число поклонников. По его словам, публика очень хорошо встретила группу, а в социальные сети стали поступать вопросы о следующих выступлениях.

«Кроме новых знакомств с музыкантами сцены «Высоцкий» мы ходили на Главную сцену фестиваля. Там нам удалось познакомиться с группой «НАИВ». У нас были общие знакомые, но раньше мы никак не пересекались. А на «НАШЕСТВИИ» наконец нам это удалось. В целом на фестивале очень дружественная и семейная атмосфера», — рассказал Денис.

Напомним, финалисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» получат возможности для творческого развития, в том числе помощь в раскрутке. В свою очередь, «ВКонтакте» подготовит специальный приз для финалиста, который наберёт наибольшее число голосов в соцсети.