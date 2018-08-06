Финалистка «ВЫСОЦКИЙ ФЕСТ» рассказала, как конкурс помог осуществить детскую мечту

Дарья Берначук в эфире НСН рассказала о строгом, но открытом жюри и атмосфере «НАШЕСТВИЯ-2018».

По результатам полуфинального конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» были отобраны 10 финалистов, которые выступят на гала-концерте в Москве. На третьей сцене Главного приключения года «Высоцкий» 4 и 5 августа любой гость фестиваля мог послушать молодых музыкантов, прошедших отборочные концерты.

Финалистка «ВЫСОЦКИЙ ФЕСТ» Дарья Берначук в эфире НСН рассказала о встрече на фестивале с коллективами, которые «окрыляют».

«Я с подросткового возраста мечтала попасть на "НАШЕСТВИЕ", как зритель, а получилось найти вот такой способ. Выступать мне понравилось. На сцене было довольно комфортно. Несмотря на то, что это конкурс, я практически забыла про соревнования. Атмосфера была создана таким образом, что она способствовала только песне. На самом деле, я очень волновалась: услышат ли мое выступление жюри? До конца полуфинала для меня ничего не было ясно и понятно. Я была очень приятно удивлена, когда попала в финал. Солисту сложно выступать», — поделилась впечатлениями Дарья.

Автор-исполнитель рассказала, что перед поездкой на «НАШЕСТВИЕ» составила специальный список тех групп и коллективов, которые хотела послушать на фестивале. Однако кроме уже любимых групп артистка из Иркутска открыла для себя и новые коллективы.

«Естественно, слушала группу "Ночные снайперы", "Мельницу". Я за ними наблюдаю в плане творчества. Как они это делают, чему у них можно поучиться. Открыла для себя группу "Северный флот". Очень мужская по-настоящему группа, интересные композиции и успокаивающий вокал. На сцене 2.0 я открыла для себя коллектив "Нейромонах Феофан". Абсолютно нестандартная и неформатная команда, при этом смотрится целостно и гармонично. Так же я слушала MGZAVREBI. Я давно их люблю, но вживую слышала впервые. Я была потрясена, какие они светлые и улыбчивые. Они просто искрятся позитивными эмоциями. Также мне удалось лично пообщаться и получить поддержку от группы «Ундервуд», которые были в жюри в Новосибирске. Это здорово вдохновило и окрылило», — рассказала Дарья Берначук.

Отдельно участница «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» отметила, что масштаб конкурса смог объединить очень много талантливых людей, а атмосфера «НАШЕСТВИЯ» помогла наладить теплые отношения с разными коллективами.

«Я не переставала удивляться каждый день тому, как много оказалось конкурсантов и какие они все разные. Подчеркнула очень много всего полезного для развития дальнейшего творчества. Мы все очень тесно общались между собой, контактировали, обменивались опытом. Все было по-настоящему. Я думаю, что со многими, с кем ознакомилась, я буду общаться в дальнейшем. Уверена на 100%, что мы еще не раз встретимся», — порадовалась артистка.